Edoardo Donnamaria deluso da Antonella Fiordelisi: “Non mi sei piaciuta”

La modella massaggia un concorrente: la dura reazione del volto di Forum

Nelle scorse ore la provocazione che Antonella Fiordelisi ha fatto a Edoardo Donnamaria nella casa di Cinecittà, non è passata di certo inosservata al pubblico. La modella ha fatto un massaggio alla schiena ad Antonino Spinalbese, sotto lo sguardo del collega di Paolo Ciavarro che non è rimasto indifferente. La reazione del 28enne infatti non è tardata ad arrivare, visto che non ha nascosto il suo evidente fastidio alla schermitrice dicendole: “Non mi sei piaciuta!”.



Il giovane speaker infastidito dall’ex fidanzata di Francesco Chiofalo: “Levati”

La sintonia al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria negli ultimi giorni è stata sempre più evidente. La modella ha pensato di far ingelosire il volto di Forum facendo un massaggio ad Antonino Spinalbese, per poi chiedere il suo aiuto. Il 28enne non appena l’hairstylist gli ha detto di sollevargli una spalla, ha fatto capire di non aver gradito l’atteggiamento dell’influencer invitandola ad alzarsi dopo aver preso la crema, per averle detto: “Levati”. La giovane originaria di Salerno invece, si è mostrata soddisfatta dalla reazione che ha avuto il gieffino su cui ha puntato gli occhi. Intanto parlando con l’ex di Belen Rodriguez, la ragazza si è lamentata del collega di Paolo Ciavarro dopo aver appreso che ha fatto dei massaggi a diversi concorrenti e che è davvero molto bravo: “Pensa che a me non ne ha mai fatto neanche uno!”. La pace tra i due non è tardata ad arrivare, visto che il giovane speaker ha eseguito un massaggio alla perfezione alla schermitrice.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi sui primi giorni vissuti nella casa di Cinecittà: “Mi attaccavano tutti”

In questi giorni l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo che di recente è tornata ad attaccare Gegia, ha rassicurato Attilio Romita, che si trova al televoto contro Gegia, Sofia Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Charlie Gnocchi. La modella oltre a dire al giornalista che non lo nominerà mai, ha espresso una profonda stima nei suoi confronti: “Hai una sensibilità che non tutti notano, sei una persona sensibile, hai bisogno di isolarti a volte”. Durante la conversazione, si è lamentata dell’approccio che i suoi compagni di gioco hanno avuto con lei inizialmente, lasciandosi andare a uno sfogo: “Chi si è avvicinato a me? Mi attaccavano tutti“. Intanto nella casa di Cinecittà continuano a non mancare discussioni. A non risparmiare critiche oggi sulla scarsa collaborazione degli altri concorrenti, sono state Wilma Goich e Patrizia Rossetti. A lamentarsi è stato anche Luca Salatino, per il fatto di trovare spesso delle stoviglie sporche sparse in cucina.