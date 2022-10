Eleonora Daniele: “L’hanno infangata”, rimasta senza parole a Storie Italiane

Storie Italiane, pagina toccante sulla depressione: “Asia Argento è stata infangata”

Lungo spazio dedicato al tunnel della depressione nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, del programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, dove la padrona di casa ha parlato con i suoi ospiti di questo problema a volte sottovalutato. Ampio spazio è stato dato, nel talk in questione, all’intervista rilasciata da Asia Argento a Domenica In: ospitata da Mara Venier, la figlia di Dario Argento ha parlato del suicidio del compagno Anthony Bourdain. “Dopo la sua morte, in tanti hanno cercato di dare la colpa a me, colpa che mi sono anche presa” ha dichiarato l’attrice a Domenica In. Commentando la vicenda, Eleonora Daniele nel suo programma oggi si è detta molto colpita asserendo: “L’hanno infangata dandole un peso così forte…”.

“Sono dalla parte di Asia”, la conduttrice di Storie Italiane difende l’attrice

“Quello che è successo mi ha molto colpita, io sono assolutamente dalla parte di Asia” ha chiarito Eleonora Daniele (tornata in onda oggi dopo la cancellazione della diretta di ieri) all’inizio del talk dedicato, appunto, alla depressione, dando poi la parola a Roberto Alessi, intervenuto tramite collegamento, il quale ha dichiarato:

Scelte come il suicidio vengono fatte dall’individuo, non c’è nessuno che porta a prendere decisioni così estreme come quella di Bourdain.

“Asia è totalmente innocente e ha avuto una vita molto difficile, ha due figli e si è occupata del compagno finché ha potuto” ha aggiunto successivamente Alessi.

Talk sulla depressione: a Storie Italiane anche le vicende di altri vip che hanno sofferto

Non solo la vicenda di Asia Argento e del compagno: nella trasmissione del mattino di Rai1 è stato trasmesso un servizio nel quale si è parlato di molti altri vip che in passato hanno dovuto fare i conti con il tunnel della depressione, come la cantante Giorgia, l’attrice Veronica Pivetti, ma anche personaggi che purtroppo non ci sono più come gli artisti Luigi Tenco, Dalida e Mia Martini. A commentare il tutto sono stati, oltre al già citato Roberto Alessi, Miriana Trevisan, Barbara De Rossi e altri ancora.