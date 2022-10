“Si è spento”, Eleonora Daniele non nasconde il suo dolore in diretta

Scritto da Emanuele Fiocca , il Ottobre 19, 2022 , in Personaggi Tv

Storie Italiane e la morte di Franco Gatti: puntata in gran parte dedicata a lui oggi

Si sono aperte con le immagini di una storica esibizione dei Ricchi e Poveri che cantavano “Che sarà” la puntata di Storie Italiane che Eleonora Daniele ha condotto oggi, mercoledì 19 ottobre 2022. Dopo la messa in onda di un filmato in bianco e nero, risalente ai primi anni del gruppo, la conduttrice, circondata dai suoi ospiti, ha preso la parola, ricordando di aver dato la notizia della morte di Franco Gatti in diretta ieri: “Si è spento a Genova all’età di 80 anni, i funerali saranno celebrati domani alle 11.30 presso la chiesa di San Siro di Nervi, sempre a Genova” sono state le parole di Eleonora.

Eleonora Daniele e l’addio al cantante dei Ricchi e Poveri: “Doveroso dedicargli la puntata”

“Franco era un amico. Ci è sembrato doveroso, oggi, dedicare a lui gran parte della nostra trasmissione” ha detto successivamente la conduttrice di Storie Italiane, ieri apparsa molto in difficoltà quando ha appreso in diretta della scomparsa dell’artista. “Franco ci mancherà molto” ha asserito successivamente la conduttrice, prima di presentare i suoi ospiti, ossia diversi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, come Enrica Bonaccorti, Rosanna Fratello, Sandra Milo, Sandro Giacobbe e molti altri.

Abbiamo preparato in ricordo di Franco alcuni filmati molto emotivi e molto belli

ha poi annunciato la Daniele.

L’inviato di Storie Italiane: “Le condizioni di Franco Gatti erano peggiorate”

Intervenendo dall’esterno della camera mortuaria dell’ospedale presso il quale il cantante dei Ricchi e Povero è morto, l’inviato di Eleonora Daniele ha spiegato che Franco era affetto dal morbo di Crohn, dichiarando: “Negli ultimi trent’anni è riuscito a tenere sotto controllo il suo problema di salute, ma ora le sue condizioni erano peggiorate”.

Ha ringraziato il professor Matteo Bassetti che l’ha curato. Purtroppo, poi, ha avuto anche il Covid

ha aggiunto successivamente il giornalista.