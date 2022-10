Storie Italiane, diretta cancellata: Eleonora Daniele non è andata in onda

Cambio di programmazione oggi su Rai1, saltata la puntata di Storie Italiane: palinsesto modificato

Mattinata particolare quella di oggi, martedì 4 ottobre 2022, per il palinsesto del primo canale della Rai che, vista la giornata festiva dedicata al patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi, ha trasmesso un appuntamento speciale di A Sua Immagine, con la conduzione di Lorena Bianchetti, mandando in onda al suo interno la santa messa: ciò ha causato la cancellazione del programma di Eleonora Daniele che questa settimana fa quindi compagnia ai telespettatori con quattro puntate anzichè cinque. A Sua Immagine è iniziato pochi minuti prima delle 10.00, quindi la trasmissione non ha causato variazioni nella durata del programma precedente, ossia Unomattina condotto da Massimiliano Ossini, regolarmente in onda fino alle 9.50 circa, come tutti gli altri giorni.

Storie Italiane saltato, E’ sempre mezzogiorno in onda in ritardo: le modifiche al palinsesto di Rai1

Nel dettaglio, l’appuntamento della trasmissione di Lorena Bianchetti ha avuto un’introduzione di dieci minuti circa, cedendo poi la linea alla celebrazione della messa trasmessa in diretta dalla Basilica Superiore di Assisi, partita alle 10.00. Secondo segmento di A Sua Immagine programmato per le 11.30, per tre quarti d’ora circa, con slittamento di E’ sempre mezzogiorno di mezz’ora, quindi con inizio fissato alle 12.20 anziché alle 11.55. Ecco, dunque, com’è cambiata la programmazione di Rai1 questa mattina per via della festa di San Francesco.

Storie Italiane: Eleonora Daniele torna regolarmente in onda domani dopo lo stop di oggi

Da domani, mercoledì 5 ottobre, tutto tornerà regolare: Eleonora Daniele (che ieri ha lanciato un grido d’allarme mostrandosi sconvolta per una vicenda assurda) partirà con la sua trasmissione (dove ieri una nota attrice ha raccontato un grande dolore del suo passato) attorno alle 10.00, Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno partirà invece alle 11.55, mentre A Sua Immagine sarà di nuovo in video con i suoi appuntamenti tradizionali, dopo lo speciale di oggi, nel fine settimana, con la puntata di sabato pomeriggio e la lunga diretta della tarda mattinata di domenica.