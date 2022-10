Elisabetta Gregoraci perde la pazienza a Scherzi a parte: “Pazza!” (VIDEO)

La showgirl calabrese vittima di Scherzi a parte: la sfuriata

Elisabetta Gregoraci è stata tra le vittime dell’ultima puntata di Scherzi a parte. La showgirl e conduttrice originaria di Soverato ha ceduto alle gag del programma condotto da Enrico Papi, che è riuscito ad organizzare scherzi a personaggi illustri per questo atto finale. Insomma, una chiusura con il botto e tra i vip incastrati la presentatrice di Battiti Live ed ex concorrente del GF Vip ci è cascata con tutte le scarpe. Nello scherzo architettato dal celebre programma di Canale Cinque Elisabetta Gregoraci si è recata in Puglia per un appuntamento di lavoro. Più precisamente la ex moglie di Flavio Briatore si è recata su un set, dove si è ritrovata a fare i conti con una compagna di set decisamente complicata, che ha aumentato e non poco la difficoltà della giornata della conduttrice. La Gregoraci è stata presa di mira dalla donna, ricoperta di insulti in breve tempo dalla calabrese: “Tu sei pazza, devi farti curare!”

Elisabetta Gregoraci e lo spot complicato: la tentata fuga

Riavvolgendo il nastro Elisabetta Gregoraci viene scelta per registrare uno spot promozionale per la Regione Puglia e gli inconvenienti non si sono certo fatti attendere nella meravigliosa terra. La conduttrice di Soverato si è imbattuta ben presto in un’attrice, ovviamente fittizia, che ha fatto tutto tranne che semplificare il lavoro della ex lady Briatore. “Io ho un contratto e devo apparire in tutte le scene. Tu non sai neanche il pugliese, sei calabrese. Tu fai le valigie e vattene, non è che se fai la marionetta a Battiti Live puoi sentirti pugliese. Ami la Puglia? Allora restaci per sempre” – la Gregoraci è stata poi chiusa a chiave in una stanza – . Poi la presentatrice ha tentato invano di fuggire da una finestra (il video dello scherzo).

La sorpresa a Scherzi a parte

Un rapporto, quello tra Elisabetta Gregoraci e la sua particolare compagna di set, mai sbocciato. Alla fine la conduttrice ha tirato un sospirone di sollievo quando si è resa conto che l’invadenza esagerata della ragazza era opera di Scherzi a parte, che ha poi voluto fare una sorpresa in diretta alla ex gieffina. Nello studio del format ha fatto irruzione la giovane antagonista dello scherzo vestita esattamente come la Gregoraci, che nei giorni scorsi ha parlato delle condizioni del figlio Nathan dopo una foto che ha spaventato i fan. Una gag ben riuscita nel programma di Enrico Papi.