Emigratis, Pio e Amedeo sfiorano il dramma: “E’ quasi svenuto sul ring”

Panico a Emigratis: Pio quasi svenuto sul ring durante un incontro speciale

Stasera su Canale Cinque Pio e Amedeo hanno chiuso Emigratis con le soliti irriverenti gag e grandi ospiti. I due uragani foggiani hanno proseguito il loro viaggio irriverente tra Stati Uniti e un curioso viaggio in Brasile. Partendo da Miami nell’ultima puntata Amedeo ha tentato in tutti i modi di allenare Pio per prepararlo a un incontro di box dall’esito impossibile, visto che l’avversario avrebbe dovuto essere Mike Tyson, uno dei pugili più famosi al mondo. Dopo essersi allenati con Elisabetta Canalis i due hanno fatto la conoscenza di Marvin Vettori, forte atleta italiano di Mma, che ha accettato di salire sul ring con Pio. Momento di panico però nel corso dell’incontro, visto che un colpo sferrato verso l’artista pugliese lo ha mandato ko facendo scattare l’allarme anche in Francesco Pannofino, storico doppiatore del format:

Mi sto preoccupando anche io, è quasi svenuto

Il sospiro di sollievo per Pio e Amedeo

Dopo qualche attimo di forte apprensione tutto è tornato alla normalità. Pio, nonostante il colpo subìto si è rialzato seppur barcollante e i due comici foggiano sono stati accompagnati fuori dalla palestra in cui aveva incontrato Marvin Vettori. Come se niente fosse i due uragani foggiani si sono poi gettati a capofitto in direzione Mike Tyson. E proprio a casa del noto pugile negli Usa è accaduto di tutto, dal pranzo a base di orecchiette fino al gesto indelebile: i due pugliesi si sono fatti tatuare un’orecchietta morsa dal celebre sportivo. Una puntata finale di Emigratis decisamente scoppiettante.

Il celebre programma on the road tornerà?

Dopo aver fatto ridere l’Italia con le nuove puntate dello stravagante Emigratis, i fan del duo comico si chiedono se ci sarà mai una nuova edizione del format. E ad oggi è complicato da prevedere, visto che già quattro anni fa era stata annunciata la fine del programma, lanciato nelle prime edizioni su Italia Uno. I due, criticati da un noto conduttore nei giorni scorsi, hanno ironizzato prima della messa in onda parlando a Sorrisi e canzoni: “Facciamo come i cantanti, che dicono ‘questo sarà l’ultimo concerto’ e poi non smettono mai”. Tutto quello che sognano i fan di Pio e Amedeo.