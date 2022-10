Federica Aversano, confessione inaspettata: “Ho sofferto di depressione”

La tronista di Uomini e Donne ha sofferto di depressione post-partum e attacchi di panico

Nella vita la sofferenza è una compagna inseparabile e capitano dei momenti in cui si vede tutto nero e si avrebbe solo voglia di sparire. Anche Federica Aversano nella sua vita ha sofferto, come ha raccontato nell’ultimo numero del settimanale Uomini e Donne Magazine, attualmente in edicola: “Ho sofferto di depressione post-partum e attacchi di panico e sono sensazioni invalidanti”. In questi casi un percorso di psicoterapia potrebbe aiutare moltissimo per capire come combattere l’ansia (che altri non è che la conseguenza della società malata fino al midollo in cui si è immersi giorno e notte).

Federica Aversano confessa: “Ho ancora dei momenti no”, ma ora ha imparato a gestire l’ansia

Nonostante l’ansia sia una cosa che non va mai via del tutto, ma che si ripresenta quando meno la si aspetta, la giovane tronista di Uomini e Donne ha ammesso che ha “ancora dei momenti no”, però ora ha imparato a come gestirla, considerandola quasi come un’alleata. Ha raccontato che se l’ansia capisce che non ha paura allora non le può fare nulla di male. Ci ha messo due anni per stare meglio e si è resa conto che per lei l’ansia era arrivata per farle compagnia. Quando ha iniziato a vederla come una sorta di amica allora tutto è cambiato. La giovane tronista Lavinia soffre molto di attacchi d’ansia e i suoi corteggiatori dovrebbero fare di tutto per farla stare a proprio agio.

Uomini e Donne, Federica dice la sua su Riccardo Guarnieri: “Non fa per me”

E su Riccardo Guarnieri cosa ha detto la tronista del programma condotto da Maria De Filippi? Ebbene senza tanti giri di parole Federica, che di recente ha ricevuto un brutto colpo, l’ha definito simpatico ma “non fa per me” e crede che lui voglia troppe conferme, mentre lei è una donna molto più decisa. All’inizio l’aveva molto colpita Alessandro, per la sua lealtà, ma poi ha compreso che era ancora un ragazzino e che si erano accorti tutti per il suo debole per Ida Platano alla quale si è dichiarato soltanto pochi giorni fa al centro dello studio (con una Roberta intenta a piangere calde lacrime di delusione).