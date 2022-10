Fiorello irrompe nel mattino di Rai1? Sempre più forti le indiscrezioni

Grandi novità per lo showman: spunta il programma su Rai1?

L’uragano Fiorello potrebbe presto soffiare su Rai1. Il noto showman siciliano, nei mesi scorsi impegnato nei teatri italiani con il suo tour di spettacoli, si prepara a fare capolinea sul primo canale con una nuova produzione. Si tratterebbe di una svolta per la tv di stato che andrebbe a ridisegnare le prime ore del mattino, visto che come raccolto da TvBlog.it il format andrebbe in onda fra le 7 e le 8 del mattino, prendendo le basi dall’esperienza mattutina del grande showman e artista su Rai Radio 2 nella sua Edicola. Il programma, su cui si sta lavorando senza sosta, era in un primo momento previsto in partenza su Rai1, dopo il Tg1 delle ore 7, da metà novembre. Sempre secondo Blogo però, visto che si tratta di una grande novità nessuno vuole lasciare niente al caso e i tempi di lavorazione potrebbero allungarsi di qualche settimana.

Fiorello pronto per il nuovo programma: ecco quando può sbarcare sul piccolo schermo

Stando alle anticipazioni delle ultime ore rilasciate dall’ANSA, Fiorello potrebbe sbarcare con il suo nuovo programma su Rai 1 già il prossimo novembre. Ipotesi che sembra più complicata per Blogo, che ha invece indicato come il periodo tra dicembre 2022 e l’inizio dell’anno nuovo come papabile per il debutto del format. Il programma affidato allo showman e amico del cuore di Amadeus potrebbe chiamarsi Viva via Asiago 10, andrà in onda dagli storici studi di Radio Rai, collocati in via Asiago a Roma. Questa trasmissione, come anticipato nelle righe precedenti, dovrebbe andare in onda a partire dalle 7:10 circa dal lunedì al venerdì e fino al termine della stagione televisiva.

In arrivo l’allenamento via streaming per Fiorello: cosa potrebbe accadere

Le novità non sono finite qui. Perché prima del gran ritorno su Rai1 il comico potrebbe godere di una sorta di periodo di allenamento, con il programma che prima di partire ufficialmente potrebbe osservare un periodo di formazione su Rai play (piattaforma che ospiterà anche tutte le altre puntate quando sarà partita la messa in onda sul primo canale). Dei test che dovrebbero durare alcune settimane prima della messa in onda su Rai1. Fiorello, tornato a scherzare con Amadeus di recente, non vuole lasciare proprio niente al caso e intende che tutto sia perfetto prima del gran ritorno.