Francesca Chillemi, silenzio rotto sul compagno: “Abbiamo fatto un patto”

L’attrice di Viola come il mare sta ancora insieme al compagno: arriva la conferma

Da quando la Chillemi ha iniziato a girare, un anno fa, la fiction Viola come il mare i gossip intorno alla sua vita privata sono stati molti. La questione era sempre la stessa: tra lei e Can Yaman, protagonista insieme a lei della serie, ci sarebbe stato qualcosa in più dell’amicizia. Se fino ad oggi l’attrice aveva scelto la via del silenzio in un’intervista sul settimanale Grazia viene fuori tutta la verità. Ebbene Francesca Chillemi e Stefano Rosso stanno ancora insieme e non sembrano esserci problemi all’orizzonte. L’attrice ha parlato dell’equilibrio raggiunto nella gestione della figlia Rania visto soprattutto il lavoro di lei. Queste le sue parole:

“Nel tempo libero dal lavoro raggiungo subito mia figlia, che ha un padre eccezionale. Con lui, patto di ferro: insieme con Rania deve esserci sempre almeno un genitore”.

Francesca Chillemi svela i suoi desideri per il futuro: “Lavorare a progetti di cinema e teatro”

Dopo aver raccontato cos’è successo durante le riprese di Viola come il mare l’attrice ha parlato anche dei suoi progetti futuri. Innanzitutto fino a dicembre sarà sul set di Che Dio ci aiuti 7 per completare le riprese della nuova stagione che la vedrà diventare la protagonista prendendo il posto di Suor Angela. L’attrice dopo vorrebbe tornare a viaggiare, magari in grandi mete come le isole Galapagos o il deserto della Namibia. E aggiunge:

“Vorrei lavorare a progetti interessanti, magari anche di cinema e teatro”.

Parole di stima per il collega di Viola come il mare: “Intelligente, aperto, generoso”

In attesa di scoprire cosa succederà nella 2 puntata di Viola come il mare l’attrice ha parlato del rapporto con Can Yaman, suo collega di set.

“Con lui si è creata una bella sintonia. E’ intelligente, aperto, generoso. Ha una popolarità straordinaria”

racconta. A tal proposito Francesca Chillemi ha parlato di un aneddoto accaduto proprio durante le riprese della fiction a Palermo. Fuori dall’hotel in cui gli attori alloggiavano le fan gridavano il nome dell’attore anche durante la notte. Eppure a detta della Chillemi l’attore turco non fa pesare questa popolarità.