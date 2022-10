Francesca Fialdini oltre Da noi a ruota libera: “C’è una grossa novità”

Francesca Fialdini pronta per Fame D’Amore 4: “C’è una grossa novità”

La conduttrice toscana tutte le domenica è in onda con il suo Da noi a ruota libera, happening show dove personaggi noti e non si raccontano, appunto, ‘a ruota libera’. Tuttavia questo non sarà l’unico impegno della Fialdini che a partire da lunedì 31 ottobre in seconda serata su Rai3 sarà al timone della nuova edizione di Fame D’Amore su cui ha anticipato degli importanti cambiamenti in un’intervista concessa a Intimità:

“Tornerà con una grossa novità, non ci occuperemo più soltanto di disturbi del comportamento alimentare ma, allargheremo il tiro a tanti altri disagi giovanili, dalla depressione, all’autolesionismo, evidenziando tutte le cosiddette fratture della loro anima e provando a mettere ordine tra i termini disagio, disturbo, devianze e quant’altro.”

La conduttrice ha anche aggiunto che affrontare queste tematiche è doloroso e difficile anche per gli altri perché è come guardarsi allo specchio.

Da noi a ruota libera, la conduttrice confessa: “Mi rattrista non poter adottare un bambino”

Durante l’intervista al magazine, Francesca Fialdini ha fatto una confessione a cuore aperto sul suo privato. Dopo aver rivelato di aver un fidanzato di essere molto innamorata ha anche aggiunto che vorrebbe mettere su famiglia perché lo reputa la cosa più importante della vita ma purtroppo non essendo sposata non può adottare.

“Mi rattrista non avere la possibilità di adottare un bambino in quanto non sono sposata, secondo la legge italiana questa è la regola”

ha ammesso la Fialdini che poi ha aggiunto che se da un lato comprende l’esigenza di regolamentare tale situazione, dall’altro sottolinea che con queste norme si vieta a dei bambini di poter crescere con qualcuno che li ami.

La conduttrice svela: “Ecco qual è un mio grande sogno”

Francesca Fialdini ha concluso l’intervista rivelando qual è uno dei suoi sogni più grandi: “Vorrei fare un viaggio intorno al mondo…Ma ne ho anche un altro, acquistare per la prima volta nella mia vita una casa tutta mia.” Sogni a parte, la conduttrice tra poche ore sarà al timone del suo Da noi a ruota libera e già sono stati svelati tutti gli ospiti.