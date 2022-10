Francesca Fialdini pronta per la prima serata? La rivelazione di un collega

Da noi a ruota libera, Cecchi Paone svela un retroscena sulla conduttrice: “Può ambire alla prima serata”

Da paio di settimane Francesca Fialdini è tornata in onda con il suo programma della domenica pomeriggio di Rai1 e gli ascolti, sebbene non entusiasmanti come quelli del diretto competitor, sono stati molto buoni. La conduttrice toscana è riuscita a ritagliarsi in questi quattro anni una sua fetta di pubblico ed a portare sul piccolo schermo una trasmissione che le assomiglia, a sua immagine e somiglianza. E tra il pubblico che l’acclama c’è anche Cristina da Rimini che, alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone su NuovoTv, ha chiesto quale potrebbe essere il futuro della conduttrice, ed il giornalista su questo ha le idee chiare:

“Francesca è brava, solida e misurata. Sanremo a parte che a logiche tutte sue può ambire a nuovi programmi serali.”

Francesca Fialdini elogiata dal giornalista: “Penso che la Rai investirà su di lei”

La lettrice di Nuovo Tv nella sua rubrica ha ammesso di trovare la conduttrice toscana garbata, elegante e preparata, per nulla trash e pronta e volenterosa per puntare in alto, quindi si augura che la Rai punti su di lei. E tale augurio lo ha condiviso anche il giornalista Alessandro Cecchi Paone che nello specifico dopo averla elogiata ha rivelato:

“La Rai investirà molto su di lei? Penso e spero di sì”

La Fialdini, invece, da parte di sua in una recente intervista ha confessato di volersi cimentare con il DopoFestival…

La conduttrice torna in onda con Fame d’amore: dietro le quinte delle storie

Anche oggi, domenica 2 ottobre, Francesca Fialdini sarà al timone di Da noi a ruota libera, con un ricco parterre di ospiti. Tuttavia la conduttrice non è impegnata solo con il talk di Rai1 perché a partire dal 24 ottobre sarà anche al timone della nuova edizione di Fame d’Amore, docu-reality incentrato sulle storie di persone che hanno disturbi alimentari. E spesso la Fialdini sui suoi profili social condivide retroscena e dietro le quinte del programma mentre nei mesi scorsi ha dovuto dire addio ad una giovane ragazza prematuramente scomparsa a causa dell’anoressia.