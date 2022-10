Francesco Totti inedito, ferita ancora aperta: “Due anni senza di te”

L’ex calciatore ricorda il padre: “Sono già passati due anni dalla tua morte”

Ormai mancano pochissimi giorni alla prima udienza che vedrà contrapporsi Francesco Totti ed Ilary Blasi. Difatti i due hanno scelto la separazione giudiziale dandosi quindi guerra in Tribunale. In queste ultime settimane l’uomo ha anche rivelato che l’ex moglie avrebbe preso indebitamente i suoi Rolex. Per tale ragione lui invece le ha preso le borse di marca. Ma non è finita qua perchè in questi ultimi giorni è stato riportato che lui si sarebbe impossessato anche delle sue scarpe. Sarà vero? Chissà, intanto si segnala che l’uomo ha recentemente pubblicato un nuovo post nelle sue storie sul social fotografico ricordando il suo amato padre, venuto a mancare due anni fa: “Già due anni senza di te…”

Com’è morto il papà di Francesco Totti: il dramma mai superato dell’ex calciatore

Magari saranno in tanti a non ricordarsi il motivo per cui è morto il papà dell’ex marito di Ilary Blasi. Quest’ultimo è venuto a mancare due anni fa a causa del Covid. Per il popolare ex capitano della As Roma è stato un vero e proprio dramma non ancora superato, visto che si è sempre sentito in colpa per non essergli stato al fianco negli ultimi giorni di vita (in quel periodo era negato a tutti poter star vicino alle persone ricoverato all’ospedale perchè in piena pandemia). Tuttavia con questo gesto Totti, che continua ad essere al centro del gossip, ha dimostrato che nonostante sia finito al centro delle polemiche per via della sua separazione ha trovato un momento da dedicare a suo padre. Ovviamente i suoi tanti follower si sono subito precipitati per fargli sentire la loro vicinanza.

Francesco Totti felice al fianco della sua nuova fiamma: stasera la consegna del tapiro

Questi mesi non sono certo stati semplicissimi per il popolare ex calciatore, che dopo aver annunciato in uno stringato comunicato stampa la separazione da Ilary Blasi è finito al centro di innumerevoli gossip. Quest’ultimo però pare aver ritrovato il sorriso al fianco di Noemi Bocchi, con la quale dovrebbe andare presto a convivere in una nuovo appartamento a Roma Nord. La coppia è stata anche avvistata con un anello al dito facendo capire chiaramente che starebbero facendo sul serio. Si segnala che stasera ci sarà anche la consegna del tapiro a Striscia La Notizia. Ed in quella occasione è tornato a parlare della sua ex moglie.