GF Vip, bacio tra Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria: poi il crollo

Il bacio tra i due concorrenti in giardino, poi il crollo di Alberto De Pisis: il motivo

Ieri sera gli inquilini della casa più spiata d’Italia si sono scatenati in giardino a ritmo di musica, con molti che hanno ballato e scherzato. Ha destato scalpore ciò che ha fatto Edoardo a un certo punto della serata: il ragazzo all’improvviso si è avvicinato ad Alberto e, prendendogli la testa, gli ha dato un bacio a stampo, con quest’ultimo che non è rimasto indifferente all’accaduto. Infatti, solo poche ore prima aveva confessato a Sara Manfuso e a Elenoire Ferruzzi di provare un interesse per il volto di Forum soprattutto per la sua dolcezza. Invece, Edoardo si è mostrato come una persona affettuosa, essendosi avvicinato particolarmente ad Antonella Fiordelisi negli ultimi giorni e mostrando un interesse, pare contraccambiato, nei suoi confronti, ma è stato affettuoso anche con Sofia Giaele De Donà e con Daniele Dal Moro, baciando a stampo anche lui.

Amaurys Perez mette in guardia Alberto De Pisis: “Per me sarà un palo”

Questo bacio a stampo non è passato inosservato neanche agli altri concorrenti del GF Vip, con l’ex pallanuotista e Antonino Spinalbese che hanno detto la loro mettendo in guarda Alberto. Il primo ha detto di vedere al 70% un palo frontale per lui, mentre l’ex fidanzato di Belen ha invece rivelato: “Lui sa bene che a te piace. Per questo fa il provolone con te. E gli piace sapere che a te piace”. Inoltre, Amaurys è del parere che invece Antonella Fiordelisi si sia avvicinata ad Edoardo solo per strategia e che lo stia prendendo in giro per avere delle clip in puntata. Poi, Alberto ha concluso confermando l’interesse che ha per l’uomo, dicendo di non avergli detto di essere geloso per non dargli una soddisfazione e che comunque se dovesse accadere qualcosa, sarà dopo la fine del reality.

Il crollo di Alberto De Pisis per gelosia: cosa non gli è andato giù

Dopo il bacio, l’esperto di moda si è mostrato pensieroso dato l’interesse che prova per Edoardo, per poi avere un crollo dopo che il volto di Forum ha chiesto a Daniele Dal Moro dei consigli su come conquistare Antonella Fiordelisi, prima di ballare con lei e passare dei momenti di sorrisi e coccole. Sta nascendo una sorta di triangolo anche in questa edizione del padre di tutti i reality e probabilmente questo sarà uno degli argomenti principali della puntata di questa sera, con Federica Panicucci che ha inoltre lanciato pochi minuti fa una clamorosa anticipazione sul GF Vip.