Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini choc: “Ci hanno minacciato di morte”

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente fa una confessione choc: “Mi hanno sputato al supermercato”

I giorni fuori dalla casa più spiata dagli italiani sono stati particolarmente complicati per Giovanni Ciacci. Difatti quest’ultimo stasera in diretta ha confessato che oggi al supermercato qualcuno ha osato addirittura sputargli in faccia per tutto ciò che è successo con Marco Bellavia: “Mi hanno sputato…Mi hanno sputato in faccia…” Successivamente il popolare stylist ha anche confessato che la sua famiglia ha purtroppo ricevuto diverse minacce di morte, mentre l’azienda per cui tuttora lavora ha ricevuto un’infinità di email in cui è stato chiesto a chiare lettere il suo licenziamento. Ovviamente il conduttore del reality show è rimasto senza parole. Ha poi ripreso la parola Ciacci, asserendo che stamattina ha vissuto un’esperienza terrificante e che non augurerebbe neppure al suo peggior nemico.

Ginevra Lamborghini non lo nasconde: “Ho ricevuto minacce di morte”

La stessa sorte l’ha avuta anche la sorella di Elettra Lamborghini, che stasera in puntata ha confessato che dal momento in cui ha messo piede fuori dalla casa del GF VIP le minacce di morte a lei e a tutta la sua famiglia si sono purtroppo sprecate:

“Io ho vissuto tre giorni che mi sembrano essere otto mesi d’inferno, dove anch’io sono stata insultata con parole riprovevoli nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia…”

E anche stavolta il presentatore del Grande Fratello Vip, che poco prima si è difeso dalle accuse mosse nei suoi confronti, è rimasto basito condannando fermamente questi bruttissimi episodi.

Alfonso Signorini non ci sta e dichiara: “Sostengo i social, ma certi atteggiamenti vanno condannati”

Il conduttore ha poi dichiarato di aver sempre sostenuto i social e di averli voluti fortemente al Grande Fratello Vip, condannando fermamente però coloro che purtroppo li usano malissimo, come nei casi di Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini:

“Quella è la peggio umanità…Non si può accettare situazioni del genere…”

Successivamente ha confessato che pure il marito di Carolina Marconi ha ricevuto migliaia di minacce sui social: “Arrivate frasi tipo: ‘Perchè non sei morta prima di tumore?’ Il mondo dei social deve prendere le distanze!”