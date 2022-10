GF Vip, il marito di Sofia Giaele De Donà sorpreso con un’altra donna

Il settimanale Chi becca l’uomo con un’altra donna: come reagirà la concorrente del GF Vip?

Sofia Giaele De Donà da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia è stata al centro di polemiche sui social e anche con i suoi inquilini per l’amore libero con il marito, molto criticato e poco capito. La donna ha detto che i due si vedono sei mesi l’anno e che possono avere flirt anche con altre persone quando non sono insieme senza che ciò sia un tradimento se non ci sono sentimenti. Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato alcune foto del marito Bradford Beck in Italia in compagnia di Rossella Di Pierro in un locale milanese. I due si sono scambiati sorrisi e sussurri per almeno due ore sempre stretti l’uno all’altra e ci chiediamo come la moglie prenderà questa notizia che probabilmente il conduttore le farà vedere nella puntata di domani sera, che coincide con il giorno del suo compleanno, con la donna che ha detto di aspettarsi un video o un incontro col marito, con l’uomo che dovrebbe essere in Italia per questa ragione e non per altro.

Chi è Rossella Di Pierro, la donna paparazzata in compagnia del marito di Giaele

Rossella Di Pierro, ovvero la donna paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Brad, è una conduttrice di Sportitalia e si è laureata in Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale avendo una forte passione per le lingue, conoscendone ben quattro. Ha studiato poi Comunicazione entrando nel mondo dello spettacolo e sul suo profilo Instagram vanta ben 103 mila followers. Non si sa come la donna possa aver conosciuto l’imprenditore americano, si dice che il loro incontro dovrebbe essere esclusivamente per questioni lavorative anche se i dubbi rimangono. Sta di fatto che dalle foto sembra che ci sia una certa sintonia tra i due. Vedremo cosa penserà di questo Sofia, se lo accetterà o se non sarà contenta e se addirittura lascerà l’uomo, dato che aveva detto alcuni giorni fa che se lui non le avesse fatto arrivare quantomeno un messaggio il giorno del suo compleanno lo avrebbe lasciato. Magari non avrebbe voluto un messaggio di questo tipo.

Sofia Giaele De Donà è bisessuale: la rivelazione al GF Vip

Negli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip la moglie dell’imprenditore, che ha detto anche di aver avuto un flirt con Flavio Briatore, ha rivelato anche di essere bisessuale: ha avuto storie con donne e con altri uomini anche durante il suo matrimonio e ha detto che ci sono anche belle donne all’interno della casa di Cinecittà. Inoltre, la donna è anche in nomination e teme di uscire dalla Casa nel giorno del suo compleanno e siamo sicuri che si parlerà molto di lei nella puntata di domani del reality show in onda su Canale 5 dopo Striscia la notizia.