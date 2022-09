GF Vip, Sofia Giale De Donà attaccata da Flavio Briatore: “Non la conosco”

La modella presa di mira dal famoso imprenditore: “Non la conosco, mai sentito parlare di lei”

Sofia Giaele De Donà non è certo entrata in punta di piedi nella casa del Grande Fratello Vip 7. Infatti, già il suo video di presentazione ha destato molte critiche da parte degli altri inquilini, delle opinioniste e del mondo social per la sua concezione di amore libero nonostante sia sposata con un imprenditore americano, destando dubbi sull’amore che prova per l’uomo. Inoltre, aveva dichiarato di aver avuto un flirt con Flavio Briatore, dichiarandosi superiore anche ad Elisabetta Gregoraci, che secondo lei le può solamente pulire le scarpe. Il famoso imprenditore non ha mandato giù tali dichiarazioni e, come si legge dal settimanale Chi, è stato categorico sulla ragazza: “Non la conosco e non ho mai sentito parlare di lei”. Chissà se Alfonso Signorini coglierà la palla al balzo e farà vedere queste parole alla diretta interessata nelle prossime puntate.

Le critiche per l’influencer: inquilini e pubblico si scagliano contro di lei

Sono ore difficili per Sofia Giaele De Donà all’interno della casa più spiata d’Italia, dato che nella puntata di lunedì si è parlato molto del rapporto con suo marito e dell’amore libero che hanno, con i due che non si farebbero problemi nell’andare con altre persone quando non sono insieme. Ciò ha suscitato clamore, con Cristina Quaranta e Sonia Bruganelli che si sono mostrate allibite non concependo questo tipo di amore, così come gran parte dei concorrenti e del pubblico. La ragazza si è molto infastidita di questi giudizi e ha risposto che non si può giudicare il suo amore per il marito senza averli mai visti insieme e come si guardano e che, nonostante questa libertà, i due si amano e stanno bene insieme. Sicuramente non è stata l’ultima volta che la giovane viene tirata in ballo per questo argomento spinoso.

Lo scontro tra Ginevra e Giaele: “Con me ha chiuso definitivamente”

L’influencer e la sorella maggiore di Elettra non hanno iniziato col piede giusto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Infatti Giaele, dopo le prime riserve su Ginevra, nelle ultime ore attaccata da Elettra, essendo stata messa in guardia da gente fuori sul suo conto, si era confrontata con lei e sembravano essersi chiarite, mentre dopo aver visto alcuni video in cui la De Donà parlava male di lei con altri inquilini, la Lamborghini ha prima dato vita a una nomination infuocata, dichiarando che l’influencer ama il conto in banca del marito, per poi zittendola per aver sparato veleno e affermando che con lei ha definitivamente chiuso. Vedremo come si evolverà il loro rapporto turbolento nel corso delle settimane di permanenza a Cinecittà.