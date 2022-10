GF Vip, lo sfogo di Daniele Dal Moro: “Non sono un pagliaccio, vado via”

L’ex tronista non ha preso bene i consigli dallo studio: minaccia di abbandonare la Casa

Ieri sera è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip iniziato ormai da un mese. É stata una serata difficile per Daniele Dal Moro, che non viene molto interpellato perché non crea dinamiche interessanti per il programma. Proprio per questo era stato spronato da Alfonso Signorini durante la puntata a dare di più, con Sonia Bruganelli che lo aveva criticato dicendo che gli altri eliminati meritano più di lui di stare nella casa. Da qui già si notava il forte risentimento del ragazzo, aumentato poi nel confessionale durante la nomination, dove l’ex concorrente anche del Grande Fratello 16, il quale aveva anche avuto un flirt con la vincitrice di quell’edizione, ovvero Martina Nasoni, si è lasciato andare a uno sfogo dopo aver sentito la moglie di Bonolis dirgli di lasciare la casa: “Io non penso che non mi espongo, ma se creare delle dinamiche vuol dire far star male Elenoire o dare un limone con Nikita non mi va bene”.

Forte discussione che crea polemiche tra Daniele e Signorini: “Sembri un depresso epocale”

A quel punto Signorini si è mostrato anche lui risentito, dicendo la sua al ragazzo creando non poche polemiche sui social: “Stai dicendo cose fuori luogo. Sei sempre monocorde e sembri depresso in maniera epocale, qualche gioia l’avrai pure avuta dalla vita. La tua famiglia non ti ha fatto mancare niente. Non hai difficoltà economiche”. Questa descrizione del ragazzo ha creato polemiche sui social, dato che hanno accusato il conduttore prima di andare contro il bullismo come nel caso Bellavia ma poi di definire Dal Moro un “depresso epocale”. Poi Daniele, il quale aveva attaccato Marco Bellavia nella Casa, ha risposto che ha vissuto poche cose belle in vita sua e di non essere la persona adatta nella Casa, ricevendo come risposta dal direttore di Chi che non ha capito il suo ragionamento.

Lo sfogo di Daniele durante la notte: “Non penso di rimanere ancora a lungo”

Dopo la fine della puntata, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato con Antonino Spinalbese, minacciando di abbandonare a breve il reality: “Non credo che vi farò compagnia ancora per molto perché non voglio fare il pagliaccio. Mi sono rotto il c*zzo. Non mostrano mai quello che dico perché fanno vedere solo le cag***. Non voglio creare dinamiche inutili per fare show”. Non sarebbe il primo ritiro di questa turbolenta edizione, dopo quelli noti di Marco Bellavia e Sara Manfuso, la squalifica a Ginevra Lamborghini e le eliminazioni di Giovanni Ciacci, Gegia e quella fresca di Cristina Quaranta. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni e quale sarà la decisione di Dal Moro, con Signorini che sicuramente interpellerà nuovamente il ragazzo nella prossima puntata per avere un chiarimento.