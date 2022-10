Nikita Pelizon ha mentito sul suo stato sentimentale? Che gossip al GF Vip

La modella ha dichiarato di entrare nella Casa da single: la smentita di Chi

Nikita Pelizon fa parlare di sé da quando è entrata nella casa del GF Vip. L’ex esuberante concorrente di Pechino Express e di Ex on the Beach aveva dichiarato anche nella sua clip di presentazione prima di entrare nella Casa di essere single e di stare bene così al momento, cercando una persona che la tratti come una regina. Parole che non corrisponderebbero al vero e già da giorni si sono susseguite voci di un possibile fidanzato fuori, ora confermate dal settimanale Chi diretto dallo stesso Alfonso Signorini: “Nella casa è entrata da single, ma l’ha fatto mentendo. In realtà è fidanzatissima e poco prima di lasciare il telefono ha fatto una lunghissima videochiamata con il fidanzato, un imprenditore milanese nel settore della ristorazione che al momento ha scelto insieme a lei di rimanere nell’ombra”.

La frecciata dell’ex fidanzato della modella appena saputo della sua partecipazione al reality

Nikita la scorsa primavera ha partecipato a Pechino Express in coppia con la discussa modella brasiliana Helena Prestes, la quale ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese nei mesi scorsi. L’ex fidanzato di Belen ha dichiarato nelle ultime ore di sentire un vuoto nella casa più spiata d’Italia. Invece, l’ex della Pelizon, Matteo Diamante, che abbiamo conosciuto all’Isola dei Famosi due anni fa, aveva fatto delle dichiarazioni infuocate il giorno dell’ingresso nella casa della modella, affermando: “Lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso. Però il lavoro ha sempre la precedenza. Scena già vista”. Queste affermazioni dell’influencer sarebbero una ulteriore prova che la ragazza avrebbe un uomo che la aspetta fuori e che quindi non sarebbe single come ha dichiarato finora. Vedremo se Alfonso Signorini vorrà chiarire questo fatto al pubblico anche in puntata chiedendolo alla diretta interessata.

GF Vip, Nikita Pelizon e la triste confessione: “Ho pensato al suicidio”

La modella triestina solo poche ore fa ha fatto riferimento a un dramma tenuto nascosto, rivelando di aver pensato al suicidio a 16 anni perché non aveva scelto lei di vivere e che quindi poteva decidere quando andarsene, per poi venire bloccata in tempo. Racconto davvero triste che ha commosso Wilma Goich e Patrizia Rossetti all’ascolto, le quali non si sarebbero mai aspettate un racconto così straziante da una ragazza tanto sorridente, a conferma che ognuno ha il suo mondo interiore difficile da prevedere in base all’apparenza.