GF Vip, Pamela Prati nei guai: provvedimento disciplinare nei suoi confronti

Atto giudiziario nei confronti della donna: verrà informata dal reality?

Sembra non avere pace Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip dopo la sua seconda esperienza nel padre di tutti i reality. La donna, dopo aver avuto una forte discussione con Patrizia Rossetti prima della scorsa puntata, con le donne che poi si sono chiarite, ha dovuto parlare nuovamente del caso Mark Caltagirone, dando nuovi dettagli scottanti sulla truffa subita. Però, stando a quanto riferito dal portale Leggo, nelle ultime ore c’è un atto giudiziario nei suoi confronti con il reality che è stato informato: “Una nota dello studio legale Legalteams fa sapere di aver notificato a Pamela Prati un atto di pignoramento per il recupero di spese legali per aver perso una causa civile intentata contro una nota palestra romana. La donna non solo non ha ottenuto alcun risarcimento dalla palestra ma è stata condannata a rifondere le spese di lite sostenute per difendersi dalle richieste dell’artista”.

Pamela Prati ha perso una causa legale: come la prenderà la donna una volta che verrà informata?

La soubrette, che continua a non convincere Pamela Rossetti per i suoi comportamenti dopo che le due si sono insultate pesantemente, riceverà un’altra brutta notizia. Le verrà notificato nelle prossime ore l’atto di pignoramento, anche se difficilmente ciò verrà fatto in puntata o davanti alle telecamere, ma probabilmente in confessionale. La Prati, dopo aver vissuto male la prima esperienza al GF Vip, sembra non poter essere spensierata neanche in questa edizione, anche se finora è sembrata avere un piglio migliore rispetto a diversi anni fa, dato che si sta mostrando più aperta con gli inquilini e anche a stare alle regole del gioco. Staremo a vedere come prenderà questa notizia e se avrà reazioni nella casa o se proverà a tenersi tutto dentro come spesso la showgirl fa.

Le reazioni del pubblico e dei social sulle nuove dichiarazioni sul caso Mark Caltagirone

Pamela Prati, incalzata da Alfonso Signorini, nella scorsa puntata del reality andata in onda lunedì 10 ottobre si è lasciata andare a un lungo sfogo a cuore aperto sulla truffa subita qualche anno fa in cui ha detto di essere stata molto male e di aver pensato perfino al suicidio. La donna è sembrata particolarmente provata dopo la fine del suo racconto ed è stata rincuorata dai suoi inquilini. Però il pubblico dei social e gli opinionisti nei vari salotti rimangono piuttosto divisi su ciò che pensano su questo caso: alcuni vogliono dare fiducia alla donna e dicono di credere che lei abbia subito la truffa e che sia stata veramente male, come Barbara D’Urso, anche se si è sentita presa in giro, mentre altre persone continuano a non credere a questa storia, accusando la Prati di inventarsi nuovamente tutto. Staremo a vedere se nelle prossime settimane al GF Vip riusciremo a sapere finalmente la verità su questo fatto intricato.