Giaele De Donà è bisessuale, il fratello svela: “Motivo di vergogna per lei”

Parla il fratello della discussa gieffina: “Teme molto il giudizio della nostra famiglia”

Sofia Giaele De Donà una delle concorrenti del reality show di Canale 5 che vede alla conduzione Alfonso Signorini, continua a essere al centro del gossip per il suo matrimonio libero. Dopo le rivelazioni dell’amica Emy Buono al settimanale Chi, a intervenire ci ha pensato Matthias, il fratello della giovane stilista, ai microfoni di Fanpage.it confermando che sua sorella è bisessuale:

“Per lei è motivo di vergogna. Teme molto il giudizio della nostra famiglia, ma su questo abbiamo combattuto insieme. Ci siamo scambiati confessioni molto intime e profonde”.

Nuovi retroscena sul matrimonio della stilista: “Lei e il marito hanno messo in chiaro dei paletti”

Senza ombra di dubbio Sofia Giaele De Donà è una gieffina discussa del GF Vip 7, dato che è stata in conflitto con parecchi compagni di gioco sin da subito poichè non sono state gradite le rivelazioni sul suo matrimonio con l’imprenditore americano Bradford Beck. Matthias, il fratello della 23enne originaria di Vittorio Veneto in un’intervista concessa a Fanpage.it, oltre a confermare che la stessa è attratta dalle donne, ha detto chiaramente di dissociarsi dal concetto di amore libero: “Non sono per niente d’accordo. Non nascondo che ci siamo scontrati più volte. Anche mio padre è un tipo più tradizionale”. Il ragazzo è sceso nel dettaglio, spiegando la ragione per cui sua sorella vive un amore libero pur essendo sposata:

“Nasce da un accordo. Spesso mi chiama nel cuore della notte perchè non sa dove sia il marito o con chi. Hanno deciso di mettere in chiaro dei paletti e di lasciarsi la libertà di divertirsi con altre persone. Quando si rivedono azzerano tutto”.

La showgirl venezuelana ha infastidito il noto imprenditore: “Non gli è piaciuto il suo attacco”

Matthias inoltre ha rivelato che suo cognato non è affatto contento di leggere notizie su di lui sul web, rivelando quale concorrente l’ha fatto arrabbiare parecchio: “Sicuramente è infastidito dalle attenzioni dei media sul suo conto, ma era inevitabile e questo lo sa. Quello che proprio non gli è piaciuto è stato l’attacco di Carolina Marconi, quando ha detto che Giaele sta con lui solo per i suoi soldi e che così facendo lo fa soffrire”.

Intanto dopo la puntata di ieri sera, la stilista che di recente è scoppiata a piangere, ha approfondito la conoscenza di Luca Salatino, facendogli diverse domande sulla sua fidanzata Soraia Allam Ceruti, tra cui queste due: “E’ simile a te? Che lavoro fa?”. L’ex tronista si è aperto affermando: “Ci compensiamo su tutto, però mi dice questo che fai è sbagliato, quando una persona ti ama ti dice questo, quindi ti aiuta a migliorare. Sta con l’agenzia, prima lavorava come segretaria in una grande azienda, adesso si era presa un po’ di pausa”.