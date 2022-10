Gilles Rocca, confessione intima: “Voglio avere un figlio da Miriam Galanti”

La confessione del concorrente di Tale e Quale Show: “Vorrei avere un figlio, ma…”

Lo stiamo vedendo da qualche settimana nel cast dei concorrenti di Tale e Quale Show Gilles Rocca, che negli anni scorsi ha partecipato invece prima a Ballando con le stelle (vincendo in coppia con Lucrezia Lando) e poi a L’isola dei famosi. E in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, uscito in tutte le edicole oggi, l’attore ha parlato molto della sua vita privata, in particolare del rapporto con la fidanzata Miriam Galanti, non nascondendo di sognare la paternità, dichiarando:

C’è la voglia di avere un figlio, ma in questo momento io e Miriam non abbiamo tempo per prenderci una responsabilità così grande.

“Lei è più giovane di me, quindi non ha neanche fretta” ha precisato inoltre.

Gilles Rocca e Miriam Galanti insieme anche nel lavoro? “L’idea c’è, ma forse più in là”

Insieme nella vita e, perchè no, anche nel lavoro, il concorrente di Tale e Quale Show e la sua compagna, dato che fanno lo stesso lavoro: anche Miriam Galanti, infatti, è un’attrice. Sulla possibilità di recitare insieme, Gilles nell’intervista in questione ha ammesso: “Lei adesso ha due spettacoli teatrali in piedi e sta anche girando una serie, mentre io sono concentrato al massimo su Tale e Quale. L’idea di fare qualcosa insieme c’è, ma magari più in là”. Rocca ha poi rivelato che Miriam ha seguito dal vivo, in studio, il suo esordio nella prima puntata del programma condotto da Carlo Conti (quella sera è stata anche inquadrata), sedendo in platea, dove c’erano anche i suoi genitori.

Imitare Ultimo è stata un’emozione forte per me, ho dedicato a Miriam ‘I tuoi particolari’

ha svelato inoltre.

Tale e Quale Show, la rivelazione di Gilles Rocca: “Non avrei mai immaginato che…”

Sempre parlando della sua esperienza nella trasmissione del venerdì sera di Rai1, l’attore (che domani sera imiterà Jon Bon Jovi) non ha nascosto di essere rimasto sorpreso per il posizionamento al secondo posto che ha ottenuto nella puntata d’esordio. In un’altra intervista, rilasciata sempre in questi giorni, Gilles ha invece raccontato di aver vissuto un momento molto difficile.