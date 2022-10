Gilles Rocca, silenzio rotto sul suo passato: “Sono andato via di casa”

Tale e Quale Show, il concorrente parla del suo privato: “Sono andato via di casa a tredici anni”

Lunga intervista di Gilles Rocca rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, il cui ultimo numero è uscito in tutte le edicole qualche giorno fa. Nell’intervista in questione, dalla quale abbiamo tratto anche un altro pezzo, l’attore ha raccontato, tra le altre cose, un momento particolare della sua vita, risalente a quando era solo un adolescente e aveva tredici anni: “Sono andato via di casa per inseguire il sogno di giocare a calcio. Ho indossato varie maglie, compresa quella della Lazio”. Ha poi ricordato quanto già rivelato spesse volte in altre interviste, cioè di aver avuto un brutto infurtunio a causa del quale ha dovuto purtroppo cambiare i suoi piani: “Un incidente mi ha costretto a mollare tutto” ha dichiarato.

Perchè Gilles Rocca ora ha i capelli lunghi? “Esigenze di set, sto girando un film”

Nell’intervista in questione il concorrente di Tale e Quale ha spiegato inoltre perchè in questo periodo ha i capelli lunghi: “Devo tenerli così per esigenze di set, sto girando un film con Ilenia Pastorelli, che uscirà a febbraio” ha svelato, rivelando anche che la ragione per la quale si è rasato la barba è legata invece all’uso delle protesi che utilizza nelle imitazioni a Tale e Quale Show. A proposito del programma al quale sta partecipando, ha ammesso di conoscerlo bene anche dietro le quinte, dato che in passato ha fatto il fonico per questo show assieme a suo padre, che si occupa di impianti audio.

In televisione mi sento a casa, ma è molto importante mantenere anche il lavoro dietro le quinte perchè ti impedisce di perdere il contatto con la realtà e di permette di apprezzare ciò che fai

ha dichiarato.

“Avevo già cantato in televisione”, la rivelazione del concorrente di Tale e Quale Show

Prima della fine dell’intervista, Gilles Rocca ha ricordato che anche in passato c’è stata un’occasione nella quale ha cantato in tv, ossia la sua partecipazione a Volami nel cuore, programma condotto da Pupo in prima serata su Rai1. Nella medesima intervista ha inoltre rivelato di avere voglia di diventare papà, ma non è ancora il momento giusto…