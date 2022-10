Giorgio Manetti fa una confessione inaspettata: “Tina Cipollari mi piace”

“Tina Cipollari mi piace e vorrei invitarla a cena”: le parole spiazzanti dell’ex cavaliere

Il pubblico di Uomini e Donne dovrebbe essere abituato ai colpi di scena e ai ritorni di fiamma. Basti pensare alle storie vissute da Ida Platano, che ancora oggi litiga e discute con il suo ex Riccardo Guarnieri, e poi all’eterna dama Gemma Galgani che si trova in quello studio da quasi dodici anni. Intervistato al settimanale Nuovo Tv l’ex cavaliere Giorgio Manetti si è lasciato andare a una dichiarazione davvero sorprendente:

“Tina Cipollari mi piace, è una bomba. Mi farebbe piacere invitarla a cena, quando viole io ci sono”.

Giorgio Manetti si lascia andare sull’opinionista di Uomini e Donne: “Intelligente ed empatica”

Ma l’ex cavaliere di Uomini e Donne si è lasciato molto andare su Tina Cipollari, definendola non solo una bomba, ma anche una donna “molto intelligente ed empatica”. Spesso, come aggiunge lui nell’intervista al sopracitato settimanale, le gente giudica limitandosi a quello che si vede in tv, dimenticandosi che lei viene pagata per svolgere quel ruolo nel migliore dei modi. In realtà Tina, nella vita di tutti i giorni, è una donna simpaticissima, vitale, e soprattutto molto pacata. Giorgio si può considerare suo amico e questo è un grande privilegio.

Gemma Galgani massacrata dal suo ex Giorgio Manetti: “Ormai è una causa persa”

Cosa potrebbe dire di nuovo Giorgio Manetti sulla sua ex fiamma Gemma Galgani che non sia già stato detto nelle decine e decine di interviste che ha rilasciato nel corso degli anni? Poco o nulla, ma nel frattempo ci è andato giù pesante dicendo che “ormai è una causa persa” e che festeggerà gli 80 anni in onda, forse anche i 90. Scherzi a parte il cavaliere le ha consigliato di essere se stessa mettendo da parte il suo personaggio. Forse sarebbe meglio scordarsi per una volta della sua popolarità e allora sì che troverà qualcuno che la ami per quella che è e non di certo per quello che rappresenta. Nel frattempo, nella puntata andata in onda ieri, Gemma è tornata ad attaccare la sua rivale Isabella Ricci, giunta in studio per raccontare del suo splendido matrimonio d’amore con Fabio.