Giorgio Pasotti si sfoga, momento difficile per l’attore: “È preoccupante”

L’attore rivela la sua preoccupazione: “Questo è il grande dilemma”

Non si ferma un attimo Giorgio Pasotti che, mentre ogni domenica è in onda con Mina Settembre 2, dal 9 al 13 novembre a Cagliari porterà in scena il famosissimo Hamlet di Shakespeare. Celebre è la frase “essere o non essere, questo è il dilemma” e proprio su questo si è soffermato l’attore intervistato da La Nuova Sardegna. Quando gli viene chiesto qual è il grande dubbio amletico dei giorni d’oggi Pasotti risponde che nel mondo avviene di tutto ma bisogna continuare a vivere sorridendo.

“Questo è il grande dilemma”

ha poi aggiunto. Giorgio parla di un mondo in cui si sta vivendo con superficialità, dove scendere in profondità sembra quasi un peccato.

“Questo è preoccupante, assurdo, sentirsi liberi oggi ha un prezzo”

conclude.

Giorgio Pasotti si difende dopo le critiche ricevute per aver difeso Giorgia Meloni: “Tutto viene strumentalizzato”

Solo poche settimane fa, poco prima delle elezioni politiche nazionali del 25 settembre, l’attore aveva avuto un forte sfogo in merito agli attacchi che in quel momento stava subendo la leader di Fratelli d’Italia. Pasotti aveva detto, in particolare, che ormai sembra quasi un obbligo che gli artisti siano di sinistra e che, invece, l’arte non ha colore politico. Aveva preso poi le difese di Giorgia Meloni ricordando che è una donna ed un essere umano prima che un personaggio politico. Dopo essere stato fortemente criticato proprio per questo, Giorgio dice:

“Oggi tutto viene strumentalizzato da una parte o dall’altra, dunque meglio tacere”.

Il rapporto dell’attore con le serie tv: “Bisogna stare attenti”

Può definirsi un attore molto versatile, Giorgio Pasotti, che si divide da sempre tra cinema, teatro e televisione. La prima fiction che gli ha dato la grande popolarità è stata l’indimenticabile Distretto di Polizia, quando ancora fare fiction non era visto di buon occhio dall’ambiente cinematografico. Adesso le cose sono cambiate e le serie tv sono considerate prodotti di grande qualità. E così negli ultimi anni Pasotti è stato protagonista, tra le tante, di Mina Settembre, dove a breve vivrà un cambiamento, e di Lea un nuovo giorno. Tuttavia sull’argomento l’attore dice: