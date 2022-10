Ida Platano e Riccardo Guarnieri criticati da un’ex dama: “Non sono credibili”

L’ex dama stufa dei due volti storici del noto programma: “Una telenovela fatta male”

Dopo Veronica Ursida, anche l’ex dama Anna Tedesco ha concesso un’intervista ai microfoni di Tvpertutti.it. L’ex protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, non ha risparmiato critiche ai volti storici del programma. Alla domanda su cosa pensa di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, infatti ha risposto facendo capire di essere stufa:

“Penso quello che pensano l’80% dei telespettatori, una telenovela fatta male. Non più credibili e soprattutto ripetitivi, sempre la solita solfa, hanno stancato davvero“.

La stoccata dell’istruttrice di nuoto all’opinionista: “A me ha fatto un processo, alla sua pupilla era concesso”

Anna Tedesco nota al pubblico per essere una ex dama di Uomini e Donne, si è raccontata a Tvpertutti.it. L’ex protagonista del parterre over, non poteva non dire la sua su Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che ha avuto un crollo emotivo ieri: “Loro si divertono a prenderci in giro, lui per un verso e lei per un suo tornaconto di televendite sui social”. La donna che è un’istruttrice di nuoto, ha continuato il suo discorso lanciando una stoccata a Gianni Sperti:

“Mi ha fatto un processo per una foto nel negozio di Marcello, mentre alla sua pupilla era concesso. Una vergogna!”.

L’ex rivale di Gemma Galgani ha criticato anche Armando Incarnato: “Antico nei pensieri e nei modi di fare verso le donne, lo trovo anche troppo pettegolo”.

Anna Tedesco confessa: “Tornerei a U&D solo se vedessi un uomo elegante, carismatico e che mi piaccia”

L’ex dama del trono over oltre a dichiarare di essere libera sentimentalmente, quando le è stato chiesto se tornerebbe mai nel seguitissimo programma di Canale 5 ha affermato che lo farebbe a una sola condizione: “Tornerei solo se vedessi un uomo elegante e carismatico, e che mi piaccia anche esteticamente, ma dubito che un uomo così entrerebbe lì dentro”. Durante l’intervista ha anche svelato con chi continua ad avere un rapporto di amicizia tra gli ex partecipanti del dating show: “In cinque anni del mio percorso ho conosciuto tantissime belle persone e con alcuni di loro ho mantenuto dei rapporti sia telefonicamente che di persona come Giorgio Manetti, Aurora Tropea, Arianna Testa, Marilena Manti, Diana Caruso, Sossio, Luca e tanti altri”.