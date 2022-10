Il collegio, Nino Frassica scioccato: “Studenti stressati e sofferenti”

“Stressati, impazienti e quasi sofferenti”, il commento di Nino Frassica sui protagonisti del programma di Rai2

Taglierà il nastro della nuova edizione questa sera su Rai2 il docu-reality Il collegio. Quest’anno la trasmissione, che catapulterà i giovani protagonisti nel 1958, avrà una nuova voce narrante, quella dell’attore siciliano, che apparirà anche in video questa sera nel corso della prima puntata. Accompagnerà infatti gli studenti all’interno della scuola per poi restare soltanto una voce per tutta la durata del programma. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha raccontato però di essere rimasto sorpreso dall’umore dei giovani protagonisti del programma:

“Mi ha sorpreso la sovreccitazione, li vedo stressati, non sono calmi. Sono impazienti, quasi sofferenti”.

L’artista ha voluto poi dare un consiglio ai protagonisti della trasmissione di Rai2, invitandoli ad essere più calmi, ammettendo però su di loro: “Sono molto simpatici, sono forti”.



Attore svela: “I ragazzi de Il collegio sono ignoranti però molto svegli”

“Sono ignoranti per certi versi, però sono più svegli di noi”.

Queste le parole di Nino Frassica che ha sottolineato come gli alunni del ’58 (anno in cui è ambientata l’attuale edizione del programma di Rai2) erano più ingenui. “Oggi i ragazzi studiano di meno, ma capiscono di più”. Nonostante la presenza delle telecamere, i giovani studenti finiscono per dimenticarsene, ha raccontato l’artista, sottolineando che alla fine si lasciano andare alla spontaneità. Soltanto inizialmente i più estroversi si esibiscono davanti all’obiettivo. L’attore, che da quest’anno è la voce narrante del reality, ha raccontato che lui ai tempi della scuola spesso marinava per andare al cinema, sua grande passione.

Nino Frassica, confessione inaspettata sul fratello: “Era andato in collegio, ma non era felice”

Senza peli sulla lingua l’attore voce narrante de Il collegio, sul quale è stato svelato un segreto, ha raccontato che i genitori non hanno mai minacciato di spedirlo in una struttura del genere da piccolo. Questo perchè il fratello Matteo frequentava veramente un collegio. “Il desiderio di mia madre era di avere un figlio prete, ma lui non ne aveva nessuna voglia” ha raccontato, sottolineando poi: