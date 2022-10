Il Collegio, clamorose novità: Preside svela un retroscena su Nino Frassica

Nino Frassica voce narrante del reality di Rai2, il Preside svela: “Sempre stato un suo ammiratore”

Questa sera andrà in onda la nuova edizione de Il Collegio, si tratta della settima edizione composta da otto puntate la cui ultima sarà trasmessa il 15 novembre. Le novità sono molte a cominciare dalla voce narrante che non sarà più quella di Giancarlo Magalli ma dell’attore siciliano volto di Don Matteo e presenza fissa a Che Tempo Che Fa. E su di lui, il Preside del reality Paolo Bosisio in un’intervista concessa a DiPiùTv, ha svelato un retroscena:

“Grande attore. Sono sempre stato un suo grande ammiratore e sono fiero del fatto che sia proprio la sua voce a raccontare tutto quello che accade tra i banchi di scuola, compresa la mia famosa severità che mi alla fine mi ha portato fortuna.”

Il Collegio 7 anticipazioni, Paolo Bosisio rivela: “Corpo docenti rinnovato”

Le novità di questa nuova edizione del reality di Rai2 non riguardano solo il ‘cambio della guardia’ della voce narrante da Magalli a Nino Frassica, il Preside infatti ha anticipato che sarà ambientato nel ’58 e poi ha aggiunto:

“I miei studenti si troveranno a rivivere certi momenti storici ed a viverli come ho fatto io ai miei tempi. Ma le novità non finisco qui, il corpo docenti è stato rinnovato.”

Infatti ci saranno dei nuovi insegnanti perché l’unico riconfermato per questa edizione è il professore di italiano e latino Andrea Maggi mentre i nuovi sono Denise Mcnee per l’inglese, Silvia Smaniotto per l’educazione musicale, Lorenzo Vignolo cinema, Duccio Curione per l’educazione fisica, Roberta Sette invece insegnerà educazione sessuale ed infine Lidia Carew il Ballo.

Preside del reality di Rai2: “Quando mi hanno contattato per questo ruolo ero stordito”

Paolo Bosisio dal 2017 impersona il severo ed imperturbabile Preside de Il Collegio ma prima di ‘recitare’ nel reality questo ruolo lo ha ricoperto veramente, per anni infatti è stato docente in un’università e durante l’intervista ha svelato che fu proprio una sua ex allieva a chiedergli di partecipare al reality:

“Come ho reagito? Ero quasi stordito, perché è vero che da giovane avevo fatto l’attore teatrale ma appunto erano ormai passati decenni e non mi sentivo all’altezza”

Alla fine però ha seguito il suo istinto e si è rivelata la scelta giusta visto che è già giunto alla settima edizione.