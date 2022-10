Il paradiso delle signore anticipazioni: arriva una puntata particolare

Anticipazioni soap di Rai1: la tragedia del Vajont stravolge le trame dei protagonisti

Sarà una puntata particolare de Il paradiso delle signore quella di lunedì 10 ottobre. Nella soap sarà il 9 ottobre del 1963 e se forse la data dice poco ai più, citare il disastro del Vajont fa capire a tutti di cosa si parlerà. Una frana precipitò nelle acque del bacino alpino dell’omonima diga ed il superamento della diga da parte dell’onda generata provocò l’inondazione e distruzione di vari paesi tra cui Longarone e la morte di più di 2000 persone, molti bambini e ragazzi con meno di 15 anni. Tale tragedia verrà ampiamente trattata nella soap di Rai1 con tutti i protagonisti, da Adelaide ad Umberto, da Vittorio a Gloria sconvolti dall’evento e decisi a dare un mano.

Il paradiso delle signore, spoiler prossime puntate: dramma sconvolge tutti

Nella soap di Rai1 i telegiornali daranno la notizia della terribile tragedia e tutti i protagonisti, sconvolti ed intristiti faranno di tutto per portare aiuto. Marcello e Salvatore prepareranno derrate di cibo per gli sfollati, mentre Don Saverio attiverà una raccolta di abiti e coperte da spedire nei luoghi dell’immane sciagura. Vittorio, invece, su consiglio di Roberto si candiderà per una campagna di sensibilizzazione a favore delle vittime del Vajont. Tuttavia, Conti utilizzerà come slogan una frase di Matilde e quest’ultima, resasene conto, si arrabbierà moltissimo causando un duro scontro con l’uomo. Infine Adelaide organizzerà al Circolo una raccolta fondi e per ottenere il finanziamento da Umberto incaricherà Fiorenza. Guarnieri, però, pretenderà che sia la Contessa in persona a chiedere il suo aiuto.

Spoiler soap di Rai1 nuove puntate: il gesto di Gloria per le vittime del Vajont

Infine anche Gloria vorrà fare la sua parte per le vittime del Vajont e devolverà in beneficenza la cospicua somma ricevuta in eredità dalla ricca signora francese che in carcere l’aveva protetta. Insomma le puntate della prossima settimana de Il paradiso delle signore saranno particolari perché ripercorreranno, anche se in chiave romanzata, una delle tragedie più gravi che il nostro Paese ha dovuto affrontare. L’appuntamento con la soap è dal lunedì al venerdì intorno alle 16.05 circa su Rai1, mentre di recente è trapelato uno spoiler scioccante.