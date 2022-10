Ilary Blasi: l’investigatore privato rompe il silenzio per la prima volta

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 13, 2022 , in Gossip

Investigatore della popolare conduttrice viene allo scoperto: “Francesco Totti ha mentito”

Oggi l’investigatore privato ingaggiato da Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. Ad un certo punto la giornalista ha anche fatto presente all’investigatore Ezio Denti che l’ex marito della conduttrice ha recentemente rivelato di aver trovato diverse cimici nella sua auto accusando l’ex moglie di aver ordinato di piazzarle. L’uomo ha subito smentito l’ex calciatore, facendo ben presente che una simile azione non la può far nessuno se non la Polizia giudiziaria con tanto di mandato di un Giudice:

“Come investigatori noi possiamo invece installare i Gps sulle auto, all’esterno, così possiamo seguire gli spostamenti di un marito presunto fedifrago…”

E così ha agito anche con l’ex capitano della As Roma, come ha rivelato lui stesso sul magazine.

Ilary Blasi, il suo investigatore senza freni: “Vi rivelo una curiosità sul suo ex marito”

Successivamente la giornalista del settimanale Nuovo ha fatto notare all’investigatore privato, il cui nome è Ezio Denti, che Francesco Totti ha detto di aver letto messaggi compromettenti sul cellulare della sua ex moglie: “Ha detto di aver salvato la schermata del telefono…” L’investigatore ha subito dichiarato che stavolta ha detto la verità:

“E’ anche l’unico modo in cui si può legittimamente usare un messaggio come prove del tradimento in un processo…”

L’investigatore privato della conduttrice, che pare sia stata multata prima dell’udienza, ha poi precisato che solo un magistrato può mettere sotto controllo il telefono. Poco dopo ha anche colto l’occasione per svelare una piccola curiosità sull’ex calciatore: “Sul telefono della moglie lui ha visto anche un messaggio che diceva: ‘Sono arrivato, ti aspetto in albergo’…Quel messaggio era mio, relativo al nostro incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato…”

Francesco Totti è ancora innamorato dell’ex moglie? Parla l’investigatore

La giornalista di Nuovo ha poi fatto presente che adesso il popolare ex calciatore si è fidanzato con Noemi Bocchi, che pare essere la sosia della sua ex moglie Ilary Blasi. E l’investigatore ha rivelato che è successo spesso anche alle persone comuni, soprattutto se non si tratta di un flirt passeggero. Poco dopo ha anche confidato di credere che l’ex capitano della squadra capitolina sia ancora innamorato della conduttrice: “Mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie…”