Ilary Blasi, investigatore rompe nuovamente il silenzio: “Tutta la verità”

Investigatore privato Ezio Denti precisa: “Nessun coinvolgimento nella vicenda della ex coppia”

Giovedì scorso sul settimanale Nuovo è stata pubblicata un’intervista dell’investigatore privato Ezio Denti, che ha confessato di aver indagato su Francesco Totti per conto di Ilary Blasi. Il giorno seguente è però intervenuto l’avvocato di quest’ultima bollando come fake news le sue dichiarazioni. Finita qua? Ma nemmeno per idea perchè ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena. Difatti giusto poco fa anche il signor Denti ha voluto fare un’importante precisazione su tutta questa faccenda a FanPage.it. Cosa ha detto? Ha negato di essersi mai occupato in prima persona del ‘caso Totti-Blasi’:

“Ho provveduto a smentire le illazioni circa il mio presunto coinvolgimento nella vicenda Totti-Blasi rilasciando una dichiarazione a mezzo Adnkronos, già in data 19 settembre 2022…”

Ilary Blasi, il suo avvocato preso di mira dall’investigatore: “Perchè è intervenuto solo adesso?”

Successivamente l’investigatore privato Ezio Denti, sempre in questo suo intervento su FanPage.it, si è poi rivolto direttamente all’avvocato dell’ex moglie di Francesco Totti, chiedendo il motivo per cui è intervenuto solo adesso e proprio su questa news in particolare, visto che ultimamente è stato scritto di tutto e di più:

“Perché l’Avvocato Simeone che non ha mai smentito articolo alcuno ha deciso di intervenire solo adesso, dopo più di un mese?”

L’investigatore Denti, che è finito al centro delle polemiche per alcune sue presunte (poi smentite) dichiarazioni rilasciate al settimanale Nuovo, ha anche tenuto a precisare di non star cercando nella maniera più assoluta pubblicità sfruttando questa ingarbugliata faccenda: “Non me ne sarei mai vantato!”

Francesco Totti e la sua ex moglie al centro del gossip: parla l’investigatore privato

L’investigatore Ezio Denti ha poi concluso questo suo intervento sul portale FanPage.it confessando che un caso di tradimenti, seppur eccellente in quanto coinvolge Ilary Blasi e il suo ex marito, non è certo niente di eccezionale per lui, anzi tutt’altro:

“Concludo asserendo che un caso di co**a, seppur eccellente visto che coinvolge Francesco Totti e Ilary Blasi, è per me inezia, un lavoro dozzinale e poco importante…”

A questo punto non resta che chiedersi chi ha mai rilasciato quell’intervista al settimanale Nuovo. Il direttore del periodico Riccardo Signoretti farà chiarezza su tutta questa vicenda?