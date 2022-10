Ilary Blasi non ci sta: tutta la verità sull’investigatore privato Denti

Investigatore privato, l’avvocato della conduttrice lo smentisce: “Tutto assolutamente falso”

Ieri l’investigatore privato Ezio Denti ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In quella circostanza ha rivelato di essere stato ingaggiato mesi fa da Ilary Blasi per seguire tutti gli spostamenti del suo ex marito Francesco Totti. L’uomo ha anche rivelato che per questo suo lavoro sarebbe stato pagato ben 75.000 euro dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi. Proprio in queste ultime ore l’avvocato della donna ha inviato una lettera al portale Dagospia.it per far presente che le dichiarazioni rilasciate dall’investigatore al magazine diretto da Riccardo Signoretti sarebbero del tutto prive di fondamento:

“La notizia è semplicemente falsa. Ilary Blasi, infatti: non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti…E non gli ha mai conferito nessun incarico…”

Vien da sè che anche la presunta cifra percepita dall’uomo non sarebbe vera, come ha sottolineato bene l’avvocato: “Non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito…”

Ilary Blasi, l’avvocato fa un importante chiarimento: “L’investigatore è già stato diffidato”

L’avvocato della conduttrice de L’Isola dei Famosi, sempre in questa lettera mandata al portale di news e gossip Dagospia.it, ha poi fatto presente che il suddetto investigatore privato Ezio Denti è stato prontamente diffidato per l’intervista rilasciata al settimanale Nuovo in cui ha svelato dei clamorosi retroscena sulla ex coppia più discussa del momento:

“Il Signor Denti è già stato diffidato dall’accostare la propria attività professionale al nome della signora Blasi…”

Al momento si segnala che il signor Ezio Denti non ha rilasciato alcuna dichiarazione dopo la diffida.

L’avvocato della conduttrice non ha il minimo dubbio: arriva la pesante accusa

L’avvocato ha poi concluso la lettera asserendo senza indugio alcuno di credere che anche questa presunta fake news sia stata diffusa solo per profittare della risalto mediatico legato alla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi:

“Questa, secondo quanto si legge su Dagospia, rappresenta l’ennesima fake news, probabilmente diffusa con il fine di profittare indebitamente del risalto mediatico della vicenda…”

Insomma pare davvero non ci sia un solo giorno in cui non ci sia un colpo di scena su questa intricatissima faccenda.