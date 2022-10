Imma Tataranni 2, Alice Azzariti in difficoltà sul set: “Non è stato semplice”

Imma Tataranni, attrice rompe il silenzio sui primi giorni di riprese: “Da debuttante mi sentivo sperduta”

Ha rotto il silenzio sulle pagine di Di Più Tv Alice Azzariti. La dolce Valentina della fiction di Rai1 nella serie è una ragazza in eterno conflitto con la madre, mentre nella vita privata è una giovane donna sicura di sé. L’artista ha raccontato di aver iniziato a studiare recitazione nel 2018, iscrivendosi a un corso, e proprio la sua insegnate l’ha spinta a partecipare ai provini della serie tv con protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Debuttare però accanto a due mostri sacri non è stato una passeggiata per la ventunenne che ha ammesso:

“All’inizio non è stato semplice. Io, una debuttante, mi sentivo sperduta di fronte a due grandi attori come Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo”.

Non si è buttata già però la Azzariti, al contrario ha osservato i colleghi per carpire i loro trucchi del mestiere.



Attrice di Valentina svela un retroscena: “Ecco come sono stata presa per la serie tv di Rai1”

Alice Azzariti ha raccontato che quando ha deciso di partecipare ai provini di Imma Tataranni – Sostituto procuratore puntava a una parte secondaria, ma il destino ha scelto per lei un’altra strada. “Il regista appena mi ha visto ha avuto come una folgorazione” ha raccontato, sottolineando di essere stata subito presa per vestire i panni di Valentina. Ha raccontato che sul set si è resa conto di come i suoi colleghi fossero concentrati appena prima del ciak, per entrare a pieno nella parte, e ha cercato di seguire il loro esempio.

Alice Azzariti protagonista di una nuova fiction dopo Imma Tataranni 2: tutte le anticipazioni

La serie tv di Rai1 ha lanciato l’attrice barese nello showbiz. Presto infatti sarà protagonista di un’atra serie, Il maresciallo Fenoglio, ambientata nella Bari degli anni novanta. La fiction, con protagonista Alessio Boni, andrà in onda il prossimo anno. L’artista ha raccontato che vestirà i panni di Katty una diciottenne dal carattere forte e ha ammesso: “Abbiamo da poco terminato le riprese e ne vado orgogliosa”. In attesa di rivederla di nuovo sul piccolo schermo oggi sarà protagonista su Rai1, nelle vesti di Valentina, con l’ultima puntata della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia.