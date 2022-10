Imma Tataranni 2, anticipazioni ultima puntata: come finirà con Pietro

Anticipazioni ultima puntata (13 ottobre) fiction Rai1: cosa succede tra Imma e Pietro

È arrivato il finale di stagione per la serie tv di Rai1 Imma Tataranni. Giovedì prossimo, 13 ottobre, andrà in onda l’ottava puntata che chiuderà il cerchio sulla seconda stagione della fiction, anche se le voci di un prosieguo continuano a susseguirsi. Vanessa Scalera tornerà a vestire i panni del sostituto procuratore di Matera e questa volta indagherà su un altro caso di omicidio che solleverà il velo su una realtà inaspettata. Al centro dell’ultima puntata della serie tv ci saranno però anche i problemi sentimentali della poliziotta. Dopo le foto compromettenti che vedevano la moglie vicina al collega Ippazio Calogiuri, De Ruggeri infatti non sarà più lo stesso e finirà per allontanare la consorte. Riuscirà la coppia a recuperare il rapporto nel finale di stagione della fiction?



Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2, anticipazioni ottava puntata: Pietro allontana la moglie

Nell’ultima puntata della serie tv con protagonista Vanessa Scalera, Pietro avrà un insolito mal di schiena che gli impedirà non solo di svolgere il suo lavoro in casa, ma anche di vivere l’intimità con la moglie. Il malore del marito insospettirà il sostituto procuratore che inizierà a credere che finga e non capirà il motivo. Proprio l’intimità infatti era la forza del loro rapporto. Segno che il personaggio interpretato da Massimiliano Gallo non ha ancora perdonato la moglie? Intanto un nuovo delitto impegnerà la poliziotta di Matera.

Spoiler ultima puntata serie tv di Rai1: un difficile caso per il sostituto procuratore

Nel finale di stagione di Imma Tataranni il sostituto procuratore, dopo i colpi di scena della scorsa puntata, indagherà sulla morte della baronessa Giuseppina Antonini de Raho. Il corpo verrà trovato sul vialetto che porta alla sua villa, ma senza la testa, come se la donna fosse stata decapitata. Le indagini su questo omicidio dalle modalità singolari porterà il personaggio interpretato da Vanessa Scalera a sollevare il velo sugli intrighi di chi vuole costruire a Matera un termovalorizzatore. L’appuntamento perciò con il giallo e le altalene sentimentali della serie tv di Rai1 è per giovedì prossimo, 13 ottobre, a partire dalle 21.25.