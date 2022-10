Ingrid Muccitelli rivela: “Ecco cosa mi aspetto da Unomattina in famiglia”

La conduttrice di Unomattina in famiglia: “Mi aspetto di andare bene come l’anno scorso”

Il sabato e la domenica mattina Ingrid Muccitelli è tra i conduttori che danno il buongiorno agli italiani con lo storico programma di Rai1. La Muccitelli, come ha confessato al RadiocorriereTv, è felicissima di essere tornata a casa perché è molto legata a questa trasmissione. Ma cosa si aspetta la conduttrice da Unomattina in famiglia? Ecco la sua risposta:

“Io ci metterò sempre tutto l’impegno possibile. Mi aspetto di andare bene come nella stagione precedente e di avere sempre il sostegno e il calore del pubblico che non è mai mancato”.

Le piace che sia un contenitore variegato in cui si passa dall’informazione a temi più leggeri. Ci sono momenti in cui ci si può rilassare e altri in cui si deve stare sul pezzo. Doversi svegliare di nuovo alle 4 del mattino per due giorni a settimana non le pesa affatto.

Ingrid Muccitelli sul successo del programma di Rai1: “Ha una formula consolidata”

Il trio di conduttori, capitanato dal veterano del programma Tiberio Timperi (che ha fatto una confessione inattesa) funziona bene. Ognuno ha i suoi spazi che gestisce con competenza e garbo. La conduttrice, a proposito del successo di Unomattina in famiglia, dice:

“Si tratta di un programma che ha una formula molto consolidata. Noi siamo molto attenti agli ingredienti. Dall’altra parte dello schermo c’è un telespettatore che non vuole essere aggredito di prima mattina ma vuole essere informato anche con leggerezza”.

Il mix tra informazione, attualità e leggerezza è uno dei segreti del successo del contenitore di Rai1.

La conduttrice di Rai1 parla del suo rapporto con i social: “Non sono molto attiva”

Ingrid Muccitelli non è molto attiva sui social. A volte si dimentica di postare belle foto, poi ci pensa e se ne dispiace perché le persone che la seguono vorrebbero essere informate di più su quello che fa: “In questo forse sbaglio, dovrei essere più attiva. Ma nella vita sono molto semplice e non amo la mondanità”. L’appuntamento con Unomattina in famiglia è il sabato e la domenica mattina in diretta su Rai1.