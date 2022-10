Iva Zanicchi difesa da un pesante attacco: “Illazione infondata su Ballando”

Ballando con le stelle, Maurizio Costanzo difende la cantante: “Illazione infondata”

Nonostante siano passati quasi due settimane si continua a parlare del violento scontro tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli nello show del sabato sera di Rai1 con la prima che ha pesantemente insultato la seconda salvo poi scusarsi in privato ed in pubblico. Su tutta questa vicenda una lettrice, Maria da Empoli, ha voluto dire la sua scrivendo alla rubrica che Maurizio Costanzo tiene ogni settimana sul settimanale Nuovo. Secondo la donna tutta questa polemica sarebbe stata montata ad arte per aumentare gli ascolti, ma il popolare giornalista e conduttore, marito di Maria De Filippi, non ha abbracciato per nulla questa tesi ed ha difeso la cantante bollando il tutto come illazione:

“Lei sostiene che fosse tutto calcolato, previsto, anzi addirittura sollecitato dalla produzione. Questa è un’ illazione infondata.”

Iva Zanicchi difesa a spada tratta dal noto conduttore: “È sanguigna e senza peli sulla lingua”

Maurizio Costanzo rispondendo alle critiche della telespettatrice di Empoli ha difeso a spada tratta non solo la cantante romagnola ma anche tutto il programma di Milly Carlucci. Infatti nel dettaglio ha ammesso:

“Io credo che quando componi il cast di un programma scegli i personaggi in base alle loro caratteristiche, alla loro personalità. Iva Zanicchi è una donna sanguigna e senza peli sulla lingua. Lo sa molto bene il suo compagno Samuel Peron ma anche la conduttrice che non sta a guardare.”

Ed in fatti la trasmissione di ballo del sabato sera di Rai1 si basa proprio sulle polemiche e gli attacchi che, quando non esagerati e offensivi, sono addirittura cavalcati.

Maurizio Costanzo dice la sua sullo show di Milly Carlucci: “Questo fa spettacolo”

Infine il giornalista e conduttore ha concluso il suo intervento dicendo che è vero che certe dinamiche possono aiutare gli ascolti di un programma e che alla fine tutto questo fa spettacolo. Nel frattempo Iva Zanicchi e Samuel Peron sono impegnati con le prove per la prossima esibizione dello show durante le quali una presa è finita malissimo. La nuova puntata di Ballando con le stelle, invece, andrà in onda questa sera a partire dalle 20.40 circa su Rai1.