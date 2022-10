Iva Zanicchi, problema durante le prove: presa con Samuel Peron finisce male

Ballando con le stelle, problema durante le prove per la cantante: “Non riesce a prendermi”

Sabato prossimo tutte le coppie rimaste in gara nello show di Milly Carlucci scenderanno in pista per dimostrare alla giuria ed al pubblico di che pasta sono fatte. E tra di loro ad impegnarsi e cercare di migliorare c’è anche la coppia formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron. I due sono impegnati con le prove della nuova coreografia e proprio durante una di esse è successo un ‘piccolo problema’. In realtà si è trattato di una surreale scena postata direttamente sui propri social dalla cantante che l’ha vista un po’ titubante con una presa. Nel video in questione, infatti, si vede il ballerino cercare di far fare un casque con pessimi risultati tanto che alla fine l’Aquila di Ligonchio ha concluso tra le risate:

“Guarda lui che non riesce a prendermi!”

Iva Zanicchi e Samuel Peron, le prove finiscono male: niente presa per la cantante

Nei pochi secondi di video pubblicati dalla cantante e concorrente di Ballando con le stelle si vede il maestro di danza intento a sollevarla e spiegarle di spostare in avanti la schiena. Alla fine però la presa è finita malissimo, Peron travolto dalla risate ha lasciato perdere il suo intento mentre la cantante, anche lei scoppiata a ridere, si è allontanata dicendo di dover andare in bagno. Insomma la presa non è riuscita ed è finita male ma il video (qui disponibile) strappa più di una risata a chi lo guarda e chissà che sabato prossimo nello show di Milly Carlucci la coppia non riesca a sorprendere con un casque fatto bene.

La cantante chiarisce con Selvaggia Lucarelli: clima disteso a Ballando con le stelle

La prima puntata dello show di Milly Carlucci ha visto la cantante protagonista di un brutto gesto nei confronti della giurata, l’ha apostrofata con il termine ‘t***a’. Dopo le dovute scuse sia pubbliche che privata le due si sono chiarite ed il clima nella trasmissione si è rasserenato, almeno per il momento. Nel frattempo la Zanicchi oggi ha sfiorato una clamorosa gaffe in diretta a Storie Italiane.