“Non è morto”, Iva Zanicchi e la clamorosa gaffe sfiorata con Mauro Coruzzi

Storie Italiane, sfiorata una gaffe con due ospiti: “Quello stilista non è mica morto…”

Lungo spazio dedicato a Franco Gatti nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, dove sono intervenuti, tra gli altri, Mauro Coruzzi e Iva Zanicchi. E proprio loro due sono stati protagonisti di una gaffe sfiorata. Mauro ha raccontato un aneddoto legato al Festival di Sanremo, citando un famoso stilista di nome Artemio, sul quale ha detto: “Purtroppo è scomparso anche lui”. Prendendo la parola, pochi minuti dopo Iva, non senza un po’ di imbarazzo, ha corretto Coruzzi dicendo: “Artemio non è mica morto… vive a Parma, ora farà le corna perchè Mauro l’ha fatto morire”.

Questa parentesi non avrei dovuto aprirla

sono state le parole della Zanicchi, subito interrotta da Mauro che ha chiarito: “No, Iva, si tratta di un caso di omonimia. L’Artemio di cui parlo io è morto”.

“Mauro Coruzzi non ha fatto morire nessuno”, la battuta di Eleonora Daniele sulla gaffe sfiorata

“L’Artemio del quale parlo io aveva un negozio a Riccione, faceva delle cose meravigliose per gli artisti” ha spiegato Coruzzi, in collegamento, mentre qualcuno degli ospiti in studio ha commentato ridendo: “Devi dire il cognome”. Commentando la gaffe sfiorata dai suoi ospiti, la conduttrice di Storie Italiane ha sottolineato: “Mauro, quindi, non ha fatto morire nessuno”.

Gli abbiamo allungato la vita

ha risposto la Zanicchi. Chiuso il siperietto non previsto, l’attenzione è tornata su Franco Gatti, con il ricordo che la cantante ha voluto condividere con i telespettatori.

“Ecco com’era Franco Gatti”, il ricordo di Iva Zanicchi e Mauro Coruzzi a Storie Italiane

“Franco era cordialissimo, aveva una buona parola per tutti” ha dunque asserito Iva sul cantante dei Ricchi e Poveri morto ieri, mentre Mauro ha ricordato la partecipazione del gruppo a Il cantante mascherato, avvenuta nel 2021, dove hanno cantato nei panni del Baby Alieno, nella stessa edizione alla quale lui ha partecipato nelle vesti della Tigre Azzurra: “Abbiamo fatto insieme quello show, ma i concorrenti ovviamente non potevamo parlare tra noi, erano vietate le comunicazioni” ha spiegato Coruzzi perchè, com’è noto, nessun concorrente sa chi si nasconde sotto le altre maschere.