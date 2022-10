La vita in diretta, annuncio choc: “Asportazione tumore in diretta su Rai2”

Luana Ravegnini a La vita in diretta: “A Check Up faremo vedere l’asportazione di un tumore”

Partirà dopodomani, 8 ottobre, la nuova edizione di Check Up, il programma di medicina condotto da Luana Ravegnini, che farà compagnia al pubblico di Rai2 tutti i sabati a mezzogiorno per l’intera stagione televisiva. E proprio della trasmissione in questione la conduttrice ha parlato in occasione della sua ospitata di oggi nel programma di Alberto Matano dove, anticipando qualcosa sul primo appuntamento, ha annunciato: “Assisteremo in diretta ad un intervento di esportazione di un tumore ai polmoni”. Sentendo ciò, sia il conduttore che gli altri ospiti sono rimasti sbalorditi.

La vita in diretta, Luana Ravegnini anticipa: “Quest’anno ci sarà una novità a Check Up”

La conduttrice del programma di Rai2 ha annunciato inoltre l’introduzione di una novità nella sua trasmissione a partire da questa edizione, che è per lei la seconda, ossia la possibilità, da parte dei telespettatori, di telefonare in diretta. “Ti stai appassionando, questo è il tuo secondo anno alla guida del programma” le ha detto Alberto Matano. A tale affermazione Luana ha risposto: “Si, tantissimo!”. La conduttrice ha poi concluso dicendo che si parlerà anche di altri problemi di salute come i diverticoli, ma anche di alimentazione e di lotta alle fake news che, come ha sottolineato, stanno diventando sempre più frequenti. “Sarà una puntata molto interessante” ha assicurato.

“Giornata molto piena sabato per la Rai”, la battuta della conduttrice di Check Up

“Milly parte sabato, io parto sabato, insomma sabato sarà una giornata molto ricca” ha ironizzato infine Luana Ravegnini a La vita in diretta, approfittando del collegamento di Milly Carlucci che, intervenuta dallo studio di Ballando con le stelle, ha lanciato la nuova edizione del suo show, al via dopodomani sera. Salvo Sottile, anche lui tra gli ospiti di Alberto Matano, ha scherzato dicendo invece: “Io di sabato non vado in onda ma guardo Luana”. La puntata si è chiusa con l’in bocca al lupo di Alberto (che ieri è stato messo in imbarazzo da un’ospite) alla Ravegnini.