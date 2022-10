La vita in diretta: colpo di scena per un sms ricevuto da Alberto Matano

Alberto Matano riceve un sms in diretta: “Mi ha scritto Carolyn Smith, ecco cosa mi ha detto”

Animato talk nella seconda parte della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, lunedì 10 ottobre 2022, dove il padrone di casa ha ospitato vari volti dello spettacolo, prima fra tutte Iva Zanicchi, da quarantotto ore nella bufera per via della brutta parola pronunciata sabato sera a microfono semispento nei confronti di Selvaggia Lucarelli a Ballando. Ma anche Alberto stesso sabato ha avuto qualche disaccordo con la giurata, avendo deciso di assegnare il tesoretto proprio alla Zanicchi, da Selvaggia invece stroncata con un clamoroso zero. “Non ha ballato” è stata la giustificazione della Lucarelli, ‘contestata’ oggi in diretta da Carolyn Smith, tramite un messaggio che ha inviato al conduttore prima della fine del programma.

La vita in diretta: ecco il contenuto dell’sms che Carolyn Smith ha mandato al conduttore

“Iva ha ballato, non meritava zero”, ha scritto Carolyn Smith nel messaggio inviato ad Alberto Matano sul finire della diretta di oggi che ha poi specificato: “Lo dice l’esperta tecnica della giuria eh”. “A Carolyn mando un bacio” ha detto inoltre, mentre la Zanicchi, sorpresa dall’sms, ha esultato ringraziando la giurata dicendo: “Amore, grazie!”. Pochi secondi dopo è intervenuta Eleonora Daniele, che ha ricordato altri clamorosi zeri che la giuria di Ballando con le stelle ha assegnato nelle scorse edizioni, ossia quelli dati da Guillermo Mariotto a Razzi: “Antonio però non ballava bene” ha detto Eleonora ridendo.

“Si è sfiorata la rissa”, Alberto Matano racconta un altro momento clou di Ballando

“C’è stato anche lo zero che Mariotto ha dato a Giampiero Mughini sabato sera” ha detto successivamente il conduttore de La vita in diretta, non nascondendo che in quel momento si è rischiata la rissa tra il giurato e il concorrente.

Quello è stato solo un antipasto di ciò che sarebbe accaduto dopo

ha ironizzato a tal proposito Alberto, dopo il quale è intervenuta Elisabetta Ferracini che ha asserito: “Ieri però hanno fatto pace”. Nel talk, comunque, Alberto ha chiarito che la brutta parola detta da Iva Zanicchi nei confronti di Selvaggia Lucarelli, in studio non si è sentita.