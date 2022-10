La vita in diretta, gaffe su Daniela Ferolla: “Conduci con il biondino?”

Gaffe di Guillermo Mariotto a La vita in diretta: “Linea Verde Life condotta dal biondino?”

Piccola gaffe sul finire della puntata andata in onda oggi, lunedì 24 ottobre 2022, del programma condotto da Alberto Matano, dove Mariotto, intervenuto ovviamente per commentare la puntata di Ballando con le stelle trasmessa due giorni fa, è stato sorpreso ‘impreparato’ su quelli che sono i padroni di casa di Linea Verde Life, la fortunata trasmissione che ogni sabato all’ora di pranzo va in onda su Rai1, condotta da diverse edizioni con grande successo da Daniela Ferolla e Marcello Masi. E proprio l’ex Miss Italia nel programma di Matano ha lanciato l’appuntamento di sabato prossimo, venendo interrotta da Mariotto che le ha chiesto: “Conduci con il biondino?”.

No, con Marcello Masi

è stata la risposta immediata di Daniela.

“Non facciamo confusione”, Alberto Matano corregge il suo ospite dopo la gaffe con Daniela Ferolla

“Conduce con Marcello Masi, un nostro bravissimo collega che salutiamo. Evitiamo di fare confusione” è stata invece la risposta del conduttore de La vita in diretta, davanti ad una perplessa Daniela Ferolla che probabilmente si sarà chiesta, come i telespettatori, chi sia il biondino al quale ha fatto riferimento il giurato di Ballando, dato che neppure la versione domenicale di Linea Verde o gli altri spin-off del sabato hanno un conduttore biondo (Beppe Convertini, Peppone Calabrese e Federico Quaranta non lo sono). “Complimenti perchè il programma sta andando molto bene” ha poi detto Alberto all’ex Miss Italia, che a sua volta ha ringraziato i telespettatori per l’affetto che dimostrano sempre alla trasmissione.

Daniela Ferolla a La vita in diretta: “Grazie al pubblico di Linea Verde Life che ci segue sempre”

“La trasmissione sta andando molto bene e per questo ringrazio il pubblico che ci segue sempre” ha detto infine Daniela Ferolla (che recentemente ha fatto una confessione amara) anticipando inoltre che la puntata in onda sabato prossimo, 29 ottobre, è stata girata in Puglia, precisamente a Brindisi: “E’ una città bellissima e come sempre andremo alla scoperta del green e della sostenibilità” ha annunciato la conduttrice prima che il padrone di casa del programma chiudesse la diretta.