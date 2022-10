La vita in diretta, retroscena Giovanna Civitillo-Amadeus: “Non abbiamo potuto”

“A Sanremo non abbiamo potuto evitarlo…”, il retroscena rivelato dalla moglie di Amadeus

Anche Giovanna Civitillo è stata tra gli ospiti di Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, martedì 4 ottobre 2022, intervenendo nel talk che si è svolto nell’ultima parte della trasmissione. Lo spazio in questione ha visto la trattazione di vari temi, tra cui la pubblicazione sui social, da parte di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, delle foto dei figli minorenni. Commentando l’argomento, Giovanna ha sottolineato di essere sempre molto attenta a ciò che condivide su instagram, non postando mai foto del figlio José, al di fuori di quelle in cui è voltato di spalle. José, però, come tutti ricordano, è apparso davanti a milioni di telespettatori al Festival di Sanremo: a tal proposito la Civitillo ha chiarito

Non abbiamo potuto evitarlo, era il primo festival condotto da Amadeus, gli avevamo proposto di seguirlo dalla stanza d’hotel ma ha voluto essere in prima fila all’Ariston.

“José e Amadeus si danno energia a vicenda” ha precisato subito dopo.

Giovanna Civitillo ballerina per una notte con Amadeus? L’invito di Milly Carlucci

Dopo l’aneddoto raccontato sul Festival di Sanremo, la moglie di Amadeus ha chiacchierato con Milly Carlucci rivelando di essere stata invitata a fare la ballerina per una notte un sabato sera a Ballando con le stelle in coppia con il marito. “Amadeus non può, il sabato sera è sempre a Milano per assistere ai tornei di nostro figlio” ha spiegato, facendo poi una proposta scherzosa alla padrona di casa dello show, ossia partecipare, si, insieme ad Amadeus, ma ballando separatamente: “Io mi esibisco con un ballerino e lui con una ballerina”. A tale proposta Milly ha risposto sorridendo: “Va bene, ma poi facciamo il gran finale in cui ballate insieme”. E Alberto Matano ha commentato: “Milly ha già la coreografia pronta!”.

Giovanna Civitillo e il video in cui ha ballato con Amadeus ad Arena Suzuki

A proposito di ballo, Alberto Matano ha poi mandato in onda un breve video circolato sui social, nel quale si sono visti Amadeus e Giovanna (che di recente si sono raccontati a cuore aperto facendo una rivelazione) fare dei passi di danza durante le prove di Arena Suzuki, lo show del sabato sera di Rai1 andato in onda per tre settimane, per il cui successo ha fatto i complimenti al collega.