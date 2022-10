Lavinia Mauro soffre di attacchi d’ansia: l’amara verità a Uomini e Donne

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 20, 2022 , in Uomini e Donne

Uomini e Donne, il dramma della giovane tronista: “Soffro di attacchi d’ansia”

E’ appena finita una nuova puntata del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E proprio sul finire della trasmissione la conduttrice ha chiamato al centro dello studio la tronista Lavinia Mauro per parlare della sua esterna con il corteggiatore Alessio. Prima però di darle la parola la presentatrice ha rivelato al pubblico a casa che purtroppo durante questa esterna ha avuto un attacco d’ansia:

“Lei fa un’esterna con Alessio e purtroppo ha avuto difficoltà a proseguire temporaneamente…Non c’entra Alessio…Le è venuto un attacco d’ansia…”

Lavinia Mauro e la confessione della conduttrice: “A volte le sembra di non riuscire a respirare”

Successivamente Maria De Filippi ha rivelato che la scorsa estate ha avuto modo di scambiare ovviamente quattro chiacchiere con la nuova tronista di Uomini e Donne, cogliendo l’occasione per svelare un retroscena. Di cosa si tratta? Ha svelato che in ufficio è arrivata con un ventaglio. Sul momento la De Filippi non ha fatto mistero di aver creduto fosse un vezzo, ma alla fine ha scoperto la verità:

“Prendo il suo ventaglio come un vezzo…Nel parlare con lei non ho mai avuto l’impressione soffrisse di attacchi d’ansia…Invece quel ventaglio serve perchè le sembra di non riuscire a respirare…”

La presentatrice del popolare dating show quotidiano di Canale 5, che ieri è rimasta spiazzata da una confessione choc di Pinuccia, ha poi fatto presente che comunque la tronista sta lavorando su questo problema: “Lei è conscia di avere questo problema…Questi attacchi li sta superando, ma a volte le impediscono di vivere come una ragazza della sua età…”

La conduttrice sulla tronista del dating show confessa: “Venire qui per lei rappresenta un doppio traguardo”

Maria De Filippi ha poi mandato in onda la clip dell’esterna in cui i telespettatori hanno avuto modo di vedere Lavinia Mauro in evidente difficoltà. Poco prima ha però tenuto a precisare quanto segue:

“Non è facile…Fare questa trasmissione per lei è una specie di doppio traguardo perchè significa superare gli attacchi d’ansia e forse trovare un fidanzato…”

E’ poi intervenuta la tronista di Uomini e Donne in lacrime, asserendo che purtroppo per tanto tempo non ha mai accettato di avere queste fragilità: “Io fuori non l’ho mai fatto vedere…Non voglio farmi vedere fragile…Qui invece è difficile nascondere…”