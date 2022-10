Lino Guanciale, problemi di salute: assente in studio a Da noi a ruota libera

Da noi a ruota libera, Lino Guanciale assente in studio: “Il Covid non mi consente di esserci”

Problemi di salute hanno impedito all’attore di poter essere in studio nella puntata di oggi del talk di Rai1. Francesca Fialdini, infatti, nel presentarlo gli ha rivolto una domanda ironica ovvero perché ogni volta che è inviato in studio da lei non si presenta mai. A questa domanda l’attore ha risposto spiegando di aver dei problemi di salute:

“È il Covid che non mi consente di essere da voi ma appena lo palleggio a canestro vengo a trovarti senz’altro. Io credo di essere la prova che vaccinarsi fa molto bene se ci sarà da fare sei o sette dosi le farò tutte perché è la maniera giusta per proteggerci tutti.”

Subito dopo ha aggiunto di stare bene e di non avere forti sintomi.

Sopravvissuti anticipazioni 3^ puntata, l’attore svela: “Ci saranno colpi di scena ancora più forti”

Durante la chiacchierata in collegamento con Da noi a ruota libera, l’attore ha fornito anche delle anticipazioni sulla fiction di Rai1 che ogni lunedì lo vede tra i protagonisti. Lino Guanciale ha spoilerato:

“Si sta entrando nel vivo ci sono stati dei colpi di scena forti ma ancora più forti se ne vedranno da lunedì ne vedrete delle belle.”

E poi si è concentrato sul suo personaggio Luca Giuliani:

“Sembra un uomo che chiunque vorrebbe essere, quando parte ha il sorriso stampato sulle labbra, quello che succede però lì in mare lo cambia in maniera determinante, perché scopre di essere capace che mai avrebbe immaginato di fare per sopravvivere per riuscire a tornare a casa.”

Lino Guanciale ospite di Francesca Fialdini ammette: “Luca della fiction di Rai1 dà speranza”

Sperando che si riprenda il prima possibile dal Covid anche se per fortuna non ha sintomi particolarmente gravi, l’attore ha concluso l’intervista concessa a Da noi a ruota libera dando l’appuntamento a lunedì prossimo, 17 ottobre, per la terza puntata di Sopravvissuti dove non mancheranno dei colpi di scena ed alcuni nodi verranno districati. Sul suo personaggio, invece, l’attore ha aggiunto: “È comunque un personaggio pieno di speranza.”