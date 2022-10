Loretta Goggi si sbilancia su Antonino: cosa succederà dopo Tale e Quale Show

Rivelazione di questa edizione dello show di Carlo Conti, Antonino è stato ospite a Da noi a ruota libera nella puntata di questa domenica 16 ottobre. Durante l’intervista il cantante ha ricevuto due video messaggi dei giudici del programma Giorgio Panariello, che ha confessato di apprezzarlo da tempo e da Loretta Goggi che lo ha commosso. La conduttrice, cantante ed imitatrice ha infatti rivelato un suo augurio una volta finita la trasmissione:

Ne salotto di Francesca Fialdini, il concorrente di Tale e Quale Show ha voluto anche lanciare un importante messaggio partendo da un dolore personale. La madre, purtroppo, si è ammalata e lui ha ammesso:

“È stato un inverno difficile. Mia madre è sempre stata una donna precettiva poi vedere che perde i suoi punti di sicurezza mi ha fatto accendere dei campanelli di allarme e dopo la pandemia abbiamo fatto degli accertamenti e abbiamo scoperto che ha l’Alzheimer. Finalmente siamo in un periodo storico in cui non ci si vergogna più di una malattia mentale.”