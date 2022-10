Luca Salatino torna a parlare del suo dramma: “Sono caduto in depressione”

Scritto da Federica Emmanuele , il Ottobre 13, 2022 , in Grande Fratello

L’ex tronista racconta un periodo difficile vissuto: “Sono stato a letto per un anno”

Luca Salatino uno dei concorrenti del reality show di Canale 5 è tornato a parlare dei difficili momenti vissuti. Nell’appuntamento di questa sera, l’ex tronista si è sfogato facendo sapere di aver sofferto parecchio anche dopo aver realizzato il suo sogno di fare pugilato:

“Mi ha permesso di stare sulla retta via, i problemi alla schiena mi hanno impedito…sono caduto in depressione. Ho fatto interventi alla schiena. Sono stato a letto per un anno“.

Lo chef romano scoppia a piangere. La madre lo riprende: “Devi essere felice”

Durante i giorni vissuti nella casa del GF Vip 7, il concorrente Luca Salatino ha raccontato il suo passato doloroso ad alcuni compagni di gioco. Lo chef romano ha svelato di aver subìto bullismo con queste parole: “Sono sempre stato un ragazzo sensibile, sono stato bullizzato quando ero piccolo. Poi ho incominciato a fare pugilato. Mia madre è stata operata a un tumore al cervello, quando la andavo a trovare in ospedale scoppiavamo a piangere tutti e due”. L’ex tronista inoltre ha fatto sapere di essere entrato nel baratro più profondo a ventitrè anni nascondendo il suo dolore: “Quando ho vissuto quel periodo di depressione non ho mai fatto una telefonata, quei giorni erano infiniti”. Nella puntata di stasera il conduttore ha chiesto al concorrente: “Perchè venivi picchiato?”. Il ragazzo tra le lacrime ha confessato: “Io scherzo sempre sulla borgata, ero il ragazzo più sensibile, ho sempre questo ricordo che scendevo sotto casa”. A questo punto il 30enne che nelle scorse settimane è stato difeso dalla fidanzata, ha avuto modo di incontrare sua madre, che l’ha invitato a viversi questa esperienza televisiva con il sorriso:

“Stai tranquillo, metti da parte i brutti ricordi, devi pensare a te stesso, devi essere felice, e non devi piangere sempre per Soraia, lei sta lì che ti aspetta, devi fare il percorso tuo, ti manda i saluti lei, la sento tutti i giorni”.

La famosa artista elogia il compagno di gioco: “Una delle anime più belle che abbia conosciuto”

La signora Rita ha continuato a riprendere il figlio, per il fatto di vederlo spesso piangere nella casa di Cinecittà: “Ogni lacrima che versi tu la verso io, vedo che stai male veramente, devi sempre scherzare, ridere e essere contento, hai pianto tanto nella vita adesso basta, ti capisco pure che stando sempre qua dentro però è un’opportunità sappila sfruttare”. La signora inoltre ha raccontato un retroscena, cioè che pensava che suo figlio fosse indemoniato da piccolo, poichè era sempre molto vivace. Il gieffino ha ammesso: “Da ragazzino ero un macello”. Elenoire Ferruzzi ha elogiato il suo compagno di gioco: “E’ una delle anime più belle che abbia conosciuto”. Il conduttore ha fatto questa richiesta sulla madre dello chef: “La voglio in casa, lei deve diventare una vippona!”. Anche Orietta Berti ha fatto capire di apprezzare molto il 30enne: “Tutti vorremmo avere un figlio come lui”.