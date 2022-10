Lucrezia Lante Della Rovere confessa: “Paralizzata dalla morte del mio compagno”

Oggi è un altro giorno, l’attrice ricorda il compagno prematuramente scomparso: “Ero paralizzata dal dolore”

Serena Bortone nella puntata di oggi del suo talk, lunedì 10 ottobre, ha avuto tra gli ospiti Lucrezia Lante Della Rovere. L’attrice ha concesso una lunga intervista dove ha confessato il rapporto con la madre Marina Ripa di Meana, la sua relazione con l’ex compagno Giovanni Malagò da cui sono nate due figlie che l’hanno resa nonna e la sua carriera, dagli inizi come modella fino alla recitazione. Durante la chiacchierata, inoltre, l’attrice ha ricordato anche l’ex compagno morto, Emiliano Liuzzi, giornalista che si è spento a soli 46 anni per un infarto.

“Non ci siamo fatti mancare nulla. La vita è così, un momento c’è, l’attimo dopo sparisce. Ho avuto mesi di paralisi per il troppo dolore”

ha confessato aggiungendo che da quella tragica esperienza ne è uscita buttandosi sul suo lavoro e la sua famiglia.

Lucrezia Lante Della Rovere, confessione sulla sua adolescenza: “Mio padre aveva una dipendenza”

La vita non è stata tutta rose e fiori per l’attrice che, sin dall’infanzia e l’adolescenza, ha dovuto fare i conti con i seri e gravi problemi del padre Alessandro Lante della Rovere:

“Non c’era una lira in casa. Mio padre aveva la dipendenza dall’alcol e tutto ciò si riversava sulla sua vita, viveva in solitudine senza lavoro… Non aveva i soldi per pagarsi la bolletta del telefono, negli anno ’80 lui a casa non aveva un telefono.”

Completamente diversa, invece, era la vita che faceva con la madre che, come lei stessa ha dichiarato: “Riusciva a crearsi una vita anche se era piena di debiti.”

L’attrice ammette nel talk di Serena Bortone: “Ho paura di sbagliare”

L’attrice ad Oggi è un altro giorno ha presentato anche il suo libro ‘Apnea’ sul quale ha dichiarato: “Ho raccontato la mia vita perché sono stata spesso raccontata da altre persone: dai giornalisti, da mia madre, da attrice.” Invece parlando di se stessa e facendo un bilancio ha aggiunto: “Ho ancora la paura di sbagliare. Io mi do forza per non fare vedere questa mia paura, anche se mi metto in discussione.”