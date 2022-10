Lutto a Un posto al sole: morto all’improvviso il creatore Wayne Doyle

Scritto da Isabella Adduci , il Ottobre 20, 2022 , in Soap

Un posto al sole in lutto per la scomparsa di di Wayne Doyle: l’annuncio della produzione

Brutte notizie per Un posto al sole: è di poche ore fa la notizia della scomparsa del suo creatore Wayne Doyle. A dare il triste annuncio la pagina ufficiale della soap di Rai3:

“26 anni fa hai dato vita a Un posto al sole…oggi ci lasci ancora una volta parole preziose…Grazie di tutto, Wayne”.

L’ultimo messaggio dello sceneggiatore è struggente e si conclude con “Ciao amici miei, è stata una splendida giostra”. Nulla è trapelato sulle cause del decesso. Anche le notizie sulla vita privata di Doyle sono scarne. E’ stato tra i creatori della storica soap con Adam Bowen e Gino Ventriglia con la collaborazione di Michele Zatta. Nei primi anni ’90 adattarono la soap australiana Neighbours per il mercato italiano, nacque Un posto al sole. La soap, voluta fortemente da Giovanni Minoli, va in onda con immutato successo da 26 anni.

Alberto Rossi (Michele) dice addio al creatore di Upas: “Mi hai svoltato la vita”

Wayne Doyle e gli altri creatori hanno ambientato Un posto al sole a Napoli. La città è diventata a tutti gli effetti una protagonista della soap come i suoi abitanti. Palazzo Palladini con la sua spendida terrazza sul mare è stato teatro di tante vicende che nel corso di questi lunghi anni hanno appassionato diverse generazioni di telespettatori. La scomprsa improvvisa di Doyle ha colto tutti alla sprovvista. Scrive Alberto Rossi, che nella soap interpreta Michele Saviani, commentando il post dell’annuncio della sua morte:

“Wayne, solo una cosa…mi hai svoltato la vita! Sei andato via troppo presto, da Napoli che amavi, e da questa terra”.

Anticipazioni Un posto al sole, prossime puntate: tanti colpi di scena in arrivo

Il successo della storica soap di Rai3 è merito degli sceneggiatori che hanno creato una trama avvincente in cui i colpi di scena si susseguono. In questi giorni sta tenendo banco il rapimento di Marina ad opera di Fabrizio Rosato. Ebbene presto ci sarà una svolta imprevedibile. L’appuntamento con le nuove imperdibili puntate della soap è dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3.