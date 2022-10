Mara Venier, esplosione d’auguri: serata magica ieri per i suoi 72 anni

Conduttrice Domenica In: festa sfrenata con gli amici per il suo compleanno

Ha spento ieri le sue settantadue candeline Mara Venier. Un traguardo importante che ha voluto festeggiare in grande stile con una serata magica, circondata dagli affetti più cari e da tanti amici. La nota conduttrice ha scelto il locale romano Jackie O’ per i suoi 72anni, lo stesso che lo scorso settembre era stato scelto da Alberto Matano per i suoi cinquant’anni. E proprio il conduttore de La vita in diretta è stato uno degli ospiti d’onore della Mara nazionale, insieme al marito, l’avvocato Riccardo Mannino. Proprio ieri la presentatrice ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae su una gondola nella sua Venezia, città in cui è nata e che continua ad avere nel cuore, nonostante gli impegni di lavoro l’abbiano portata altrove.



Mara Venier emozionata, gli auguri dell’ex per i suoi 72 anni: la foto

È stata omaggiata da una pioggia d’auguri la conduttrice di Domenica In che continua registrare ottimi ascolti ogni settimana, scontrandosi con Amici di Maria De Filippi in un testa a testa avvincente. A fare gli auguri alla conduttrice veneta è stato anche l’ex marito Jerry Calà. L’attore ha pubblicato su Instagram una foto d’annata (visibile in basso) in cui abbraccia la Venier, commentando: “Tanti auguri Mara”. Un messaggio accompagnato da un cuore e dalla canzone “Gente come noi” per sottolineare che, nonostante il matrimonio finito, il bene persiste. Gli stessi cuori sono stati usati anche sa Alberto Matano per omaggiare l’amica nel giorno del suo compleanno. Il conduttore de La vita in diretta si è scatenato nei balli ieri sera insieme alla collega, diventando l’anima della festa. A omaggiare l’artista anche Sabrina Ferilli, Loretta Goggi, Francesca Barra, Claudio Santamaria, Giorgio Panariello, Carlo Conti, Eleonora Daniele, Gabriele Rossi, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e una lunga sfilza di vip.



“Sei un’esplosione di vita”, gli auguri speciali di una collega per Mara Venier

Tanti gli auguri ricevuti dalla conduttrice di Domenica In, che è intervenuta in diretta con un’ospite di recente, dai suoi fans e dai colleghi. Tra questi quello di Francesca Barra, che ha raggiunto la conduttrice a Roma con il con il marito, e ha voluto sottolineare sui social:

“Siamo venendo a festeggiarti perchè sei una donna generosa. L’esplosione di vita e queste mani dicono tutto”.

A ricordare la serata magica di ieri è stata anche la conduttrice che su Instagram ha regalato ai suoi fans una serie di video della festa, l’ultimo quello con il marito Nicola Carraro e del loro ballo romantico al centro della pista.