Mara Venier ne combina un’altra e spiffera tutto: “Non dovevo dirlo!”

Nota conduttrice spoilera il suo prossimo impegno e poi si pente: “Ormai l’ho detto”

Si sa, a Mara Venier viene perdonato tutto, compresi spoiler più o meno volontari e gaffe. Spontanea, affettuosa e semplice la zia Mara è una di famiglia per il pubblico a casa che ama la sua genuinità e la segue con passione tutte le domeniche su Rai1 ormai da bene quattro anni. In queste ore su Instagram Stories la conduttrice di Domenica In ha lanciato uno spoiler sfizioso. Una notizia che forse doveva rimanere celata, ma che la signora di Rai1 ha regalato ai suoi followers con grande generosità:

“Ecco qua, siamo in una roulotte pronti per girare il secondo giorno di pubblicità di poste italiane”.

Subito dopo la conduttrice, famosa per le sue gaffe e gli spoiler inaspettati (come accaduto all’Isola dei Famosi quando rivelò la presenza di Cecilia Rodriguez su Playa Desnuda), ha avuto un ripensamento e ha sottolineato:

“Possiamo dirlo? Regia di Ferzan Ozpetec, l’abbiamo detta non dovevamo dirlo! L’abbiamo detta”.

Mara Venier, l’elogio a un noto regista: “È stato un onore lavorare con te”

Ha mostrato il dietro le quinte dello spot che presto andrà in onda sul piccolo schermo la conduttrice di Domenica In. Felice di essere stata scelta come protagonista per la nota campagna pubblicitaria, non ha potuto esimersi dal manifestare la sua emozione sui social, commentando una foto con il regista (visibile cliccando qui) con queste parole: “Grazie Ferzan è stato un onore lavorare con te”. Intanto la presentatrice è pronta per una nuova puntata del suo show domenicale, in onda il 16 ottobre, con tanti ospiti, interviste e approfondimenti.

Mara Venier confermata la domenica su Rai1 anche nella prossima stagione tv? Le novità

Il successo d’ascolti dell’attuale edizione di Domenica In farebbe ben sperare per un ritorno della conduttrice veneta anche nella prossima stagione televisiva. La presentatrice non si è voluta sbilanciare sul suo futuro professionale e in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi ha sottolineato di non aver ancora deciso se continuerà a stare al timone della trasmissione e di avere molte offerte di lavoro da vagliare. Intanto prosegue il testa a testa tra il programma domenicale di Rai1 e Amici di Maria De Filippi. Chi vincerà la gara degli ascolti questa settimana?