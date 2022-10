Marco Bellavia: “Paola Barale gli è stata vicino” retroscena dopo il GF Vip

Marco Bellavia, il suo manager lo ha confessato: “La sua ex è stata meravigliosa con lui dopo il reality”

L’uomo ha vissuto molto poco nella casa più spiata dagli italiani. Difatti quest’ultimo ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip dopo essersi accorto di non stare più bene lì dentro. Per Marco non è stato certo un momento semplice, tanto che la sua ex compagna Paola Barale gli è stata molto vicino. A rivelarlo è stato il manager del conduttore in una breve intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 uscito oggi in tutte le edicole: “E stata davvero meravigliosa con lui…” I due, per chi non lo sapesse, hanno avuto una lunga storia d’amore molti anni fa.

Paola Barale, la rivelazione del manager dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Ha saputo trasmettergli coraggio”

Successivamente il manager di Marco Bellavia, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, ha anche rivelato che la sua ex è stata capace di infondergli grande coraggio riuscendo ad arrivare dritta, dritta al suo cuore:

“Ha saputo trasmettergli tanto coraggio, e una carezza che gli è arrivata dritta, dritta al cuore…”

E’ poi intervenuta la giornalista per fare i più sinceri complimenti alla soubrette, la quale è rimasta spiazzata da una domanda a bruciapelo di Carolyn Smith durante la scorsa puntata di Ballando con le stelle: “Lei e Marco non sono mai stati uniti come adesso, quando è lui, l’uomo, ad essere il più fragile…L’amico, un tempo ex, da proteggere…”

Grande Fratello Vip, il manager conferma tutto: “Il mio assistito ritornerà”

Nei giorni scorsi è stato annunciato che Marco Bellavia tornerà nello studio del reality show vip per fare una lunga chiacchierata con Alfonso Signorini dopo aver deciso di ritirarsi. In base a diverse indiscrezioni quest’ultimo farà il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani per un confronto con i concorrenti, i quali non sono certo stati morbidi nei suoi confronti, anzi. E a confermare il suo ritorno ci ha pensato il suo manager Tony Toscano su Novella 2000: “Presto rientrerà, partendo dallo studio…” E chissà se in futuro gli verrà data la possibilità di ripartecipare come concorrente.